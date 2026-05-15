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Pas de source sur cet article. Une annonce d’un processeur, Rad Hard de surcroît, 500x plus puissant que les processeurs « actuellement en service », alors que l’industrie du semiconducteur a du mal à dépasser un facteur 1.3x tous les 2 ans, ça semble très douteux.

Alors j’ai cherché, et voici les résultats:

Le processeur en question est un PIC64 (à comparer avec les PIC16 et PIC32 de microship qui sont des microcontrolleurs). Il est constitué de 8 cœurs RISC-V 64 bits, dont 2 SiFive X288 (eux même constitués de 4 core X280). Le proc supporte du 10Gb Ethernet, PCIe gen3, et 7 bus Spacewire (en gros, c’est des technologies d’il y a 10 ans environ). Il a une bande passante mémoire (DDR4) de 51GB/s (oui, 51 gigabyte par seconde seulement pour un processeur qui se veut faire de l’IA)

Bref, c’est un microcontrôleur classique, qui a été probablement retouché pour supporter du RadHard.

À comparer avec les Versal d’AMD qui sont RadHard, avec du PCIe Gen6, des bandes passantes mémoires type de 270GB/s, de la logique programmable, du GPU, de la LP DDR5, et sur étagère.