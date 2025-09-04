La Lune va se lever dimanche soir en France, déjà plongée dans l’ombre de la Terre. Son disque prendra la teinte rouge sang caractéristique des éclipses totales. Ce phénomène visible à l’œil nu réunira une grande partie du monde.
- Ce dimanche 7 septembre, la pleine Lune sera totalement éclipsée, prenant une teinte rouge sang visible en France.
- L'éclipse commencera à 19h30, la Lune se levant à 20h19, déjà colorée en rouge cuivré.
- Environ 7 milliards de personnes à travers le monde pourront observer cet événement spectaculaire, dépendant de la météo.
Ce dimanche 7 septembre, la pleine Lune se lèvera quand le Soleil disparaîtra à l’ouest. La Terre se placera exactement entre les deux, et projettera alors son ombre sur le disque lunaire. L’ombre terrestre fera virer la Lune au rouge sang, une teinte qui résulte de la lumière solaire filtrée par notre atmosphère.
L’événement, appelé éclipse lunaire totale, ou plus communément "Lune de sang", durera plusieurs heures. La Cité de l’espace rappelle que cette observation ne présente aucun danger pour les yeux, contrairement aux éclipses solaires. Partout en France, les passionnés comme les curieux pourront observer la Lune changer d’apparence au fur et à mesure qu’elle sortira de l’ombre.
La Lune se teintera d’un rouge sang cuivré sous l'effet de l’atmosphère terrestre
La Lune suit une orbite inclinée autour de la Terre. Elle n’entre dans son ombre qu’à certaines Pleines Lunes. Le 7 septembre, le Soleil, la Terre et la Lune s’aligneront parfaitement. À 19 h 30, la Lune deviendra totalement éclipsée, mais en France, elle se lèvera dès 20 h 19, déjà colorée de rouge sang.
La lumière du Soleil traverse l’atmosphère terrestre qui filtre les ondes bleues. Seuls les rayons rouges atteindront la surface lunaire et donne cette coloration qui rappelle le sang, parfois cuivrée selon la clarté de l’air. Guillaume Cannat, photographe et scientifique, écrit dans Le Monde que « la fraction rouge du rayonnement solaire se rabat partiellement vers l’intérieur de l’ombre, ce qui donne cette coloration cuivrée souvent très spectaculaire ».
La totalité durera environ 1h20. Chaque région de France verra la Lune dans cette phase un peu à des horaires différents. Brest la verra lever vers 20 h 46, Toulouse vers 20 h 17. On pourra observer la Lune sortir de l’ombre entre 20 h 52 et 21 h 56. Selon les experts et les données du réseau Starwalk, environ 7 milliards de personnes pourront admirer ce phénomène dans le monde, un rendez-vous exceptionnel.
Un ciel clair à l’est permettra de profiter pleinement de l’éclipse
La Lune se lèvera basse sur l’horizon, seulement à 2,5° de hauteur à Toulouse. La Cité de l’espace conseille sur son site de se positionner dans un endroit dégagé à l’est, loin des obstacles, pour ne rien manquer. Une colline ou un espace en campagne et vous augmenterez vos chances d’une observation complète. L’œil suffit pour voir la teinte rouge sang. Des jumelles permettront de mieux distinguer les nuances.
Mais c'est la météo qui fera la pluie et le beau temps. La moitié est de la France bénéficiera d’un temps assez clair, tandis que l’ouest pourrait être couvert par quelques nuages. L’éclipse durera plusieurs heures et permettra souvent de voir la Lune rouge entre deux passages nuageux, de quoi ajouter un peu de poésie et de mystère au phénomène.
En Bretagne, la Lune apparaîtra très basse, accompagnée de la lumière rose-bleu de la ceinture de Vénus, quelques instants avant la fin de la totalité. Dans l’est, dans des lieux comme l’Alsace ou la Corse, elle se montrera à une hauteur confortable dans un ciel qui s’assombrit peu à peu. La lumière lunaire retrouvera son éclat normal vers 22 h 55 après avoir gardé ses nuances rougies pendant la soirée.
Cette éclipse totale sera visible sur plusieurs continents, notamment en Asie, en Afrique et en Océanie. Starwalk évalue à 88 % la part de la population mondiale qui pourra voir au moins une partie de l’éclipse. En France, un tel spectacle ne revient que tous les quelques années. Guillaume Cannat rappelle que la mécanique précise du Soleil, de la Terre et de la Lune produit ce rendez-vous magnifique, accessible simplement en levant les yeux.