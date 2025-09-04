La Lune se lèvera basse sur l’horizon, seulement à 2,5° de hauteur à Toulouse. La Cité de l’espace conseille sur son site de se positionner dans un endroit dégagé à l’est, loin des obstacles, pour ne rien manquer. Une colline ou un espace en campagne et vous augmenterez vos chances d’une observation complète. L’œil suffit pour voir la teinte rouge sang. Des jumelles permettront de mieux distinguer les nuances.

Mais c'est la météo qui fera la pluie et le beau temps. La moitié est de la France bénéficiera d’un temps assez clair, tandis que l’ouest pourrait être couvert par quelques nuages. L’éclipse durera plusieurs heures et permettra souvent de voir la Lune rouge entre deux passages nuageux, de quoi ajouter un peu de poésie et de mystère au phénomène.

En Bretagne, la Lune apparaîtra très basse, accompagnée de la lumière rose-bleu de la ceinture de Vénus, quelques instants avant la fin de la totalité. Dans l’est, dans des lieux comme l’Alsace ou la Corse, elle se montrera à une hauteur confortable dans un ciel qui s’assombrit peu à peu. La lumière lunaire retrouvera son éclat normal vers 22 h 55 après avoir gardé ses nuances rougies pendant la soirée.

Cette éclipse totale sera visible sur plusieurs continents, notamment en Asie, en Afrique et en Océanie. Starwalk évalue à 88 % la part de la population mondiale qui pourra voir au moins une partie de l’éclipse. En France, un tel spectacle ne revient que tous les quelques années. Guillaume Cannat rappelle que la mécanique précise du Soleil, de la Terre et de la Lune produit ce rendez-vous magnifique, accessible simplement en levant les yeux.