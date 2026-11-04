Mais la question de la souveraineté est majeure, comme le répète Josef Aschbacher depuis des mois. Sans accès autonome à l’espace, elle s’expose à des coûts et à des incertitudes qu’elle ne maîtrise pas. Pendant ce temps, les acteurs locaux ne restent pas les bras croisés. Le 10 septembre dernier, l’ESA a confié à la jeune pousse The Exploration Company un contrat pour sa capsule Nyx. Si elle sera avant tout dédiée au transport de cargo, son architecture a été pensée pour devenir certifiable, à terme, pour le vol habité.