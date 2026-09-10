Ce succès de The Exploration Company, c'est un peu l'aboutissement d'un programme lancé par l'ESA dès 2022, le Leo Cargo Return Service, pensé pour donner à l'Europe sa propre capacité à acheminer du fret vers l'orbite basse, sans dépendre d'acteurs extérieurs, Américains notamment. Deux entreprises avaient alors reçu 25 millions d'euros chacune pour poser les premières briques de leurs projets. Le programme a alors été rebaptisé ALADDIN lors du Conseil ministériel de novembre 2025, un acronyme qui met justement l'accent sur l'accélération du calendrier et sur la capacité de la capsule à s'amarrer toute seule, sans intervention humaine, à l'ISS. Le programme est d'ailleurs entré cette année dans sa phase décisive, en étant ouverte aux candidatures en mars dernier.