Dans le secteur spatial, on a l'habitude de parler de satellites et de fusées, beaucoup moins des antennes qui, au sol, permettent de récupérer leurs données. Et pourtant, on se dirige vers une petite révolution. Réunis à Paris à l'occasion de l'International Space Summit, le sommet de l'espace organisé sous l'égide du président Emmanuel Macron, Eutelsat et Skynopy ont officialisé mercredi soir un partenariat stratégique baptisé Global AKAR (« racine » en malais). En unissant leurs forces respectives, l'opérateur satellitaire de droit français et la jeune pousse tricolore entendent combler ce qui reste, pour beaucoup d'acteurs du secteur, le grand chaînon manquant de l'économie spatiale. Les deux se fixent l'objectif de déployer plus de 100 antennes d'ici fin 2029, pour grandement réduire la latence de transmission des données satellitaires. On vous explique.