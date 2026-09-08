Dans le détail, le projet européen porte sur la bande des 2 GHz, une portion de fréquences radio clé pour les communications mobiles, dont l'attribution doit se jouer lors d'une prochaine mise aux enchères. Le gâteau serait divisé en trois, avec un tiers pour l'acteur européen visé par le consortium, un tiers pour IRIS², la constellation souveraine pilotée par SES (dont ArianeGroup parlait encore ce lundi), Eutelsat et Hispasat, et un dernier tiers ouvert aux acteurs internationaux. IRIS² ne devrait toutefois entrer en service qu'en 2029, d'abord tournée vers le haut débit, avec des capacités direct-to-mobile encore limitées, assurées par Hispasat.