Il y a quelques semaines, on apprenait que l’Union européenne (UE) souhaitait réguler la bande 2 GHz MSS, c’est-à-dire les fréquences qui permettent à un smartphone classique de se connecter directement à un satellite, sans antenne ni équipement supplémentaire. Deux tiers seraient réservés aux opérateurs enregistrés dans l’UE, au Royaume-Uni ou en Norvège. Starlink et Amazon Leo devront eux se contenter du tiers restant, qu’ils devront en plus se partager.