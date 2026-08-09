L'accord est signé, les partenaires industriels sont à bord, le plan de déploiement est arrêté. Sur le papier, l'Europe a enfin son alternative à Starlink. Dans les faits, IRIS² commencera au mieux son déploiement en 2029, soit une décennie après que SpaceX a commencé à saturer l'orbite basse de ses propres satellites.

La Commission européenne vient de franchir une étape décisive en signant avec le consortium SpaceRISE un accord qui élargit la constellation et ouvre la voie à son déploiement à grande échelle, après une revue engagée en janvier. Le programme est désormais évalué à 15,6 milliards d’euros, soit 5 milliards de plus que l’enveloppe annoncée en 2024, selon Reuters.