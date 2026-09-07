Malgré cette pique, le ton reste résolument optimiste pour la suite. « La course, elle n'est pas gagnée (...) elle est dans la durée, c'est un marathon », tempère finalement le dirigeant, histoire de recentrer le débat sur le temps long plutôt que sur l'instantané des annonces. Une philosophie que semble partager David Cavaillolès, pour qui la multiplication des demandes clients, sachant que « les monopoles, ça ne plaît à personne », reste le meilleur totem de confiance face à SpaceX, qui « devient de plus en plus un opérateur de télécommunication » selon lui plutôt qu'un pur lanceur. Reste maintenant à convaincre l'Europe d'acheter ses lancements sur plusieurs années, comme le fait Washington. Sur ce point, David Cavaillolès promet que le futur programme européen de connectivité Iris² sera « un moment de vérité ».