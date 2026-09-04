« Il est difficile de ne pas faire de lien avec les rumeurs de pression dont la presse se fait l'écho. Nous voulons évidemment continuer à travailler avec nos partenaires et alliés américains, même si les revirements stratégiques et les pressions politiques rendent parfois la tâche inutilement complexe » a-t-on réagi du côté du ministère de l'enseignement. Ce qui pourrait être la bonne explication, selon Politico.

Le média américain explique ainsi que Washington aurait fait pression sur les entreprises pour qu'elles ne participent, leur venue « [pouvant] être perçue comme un soutien tacite aux positions politiques de l'Union européenne ». La France, selon un responsable de l'exécutif américain ayant échangé avec Politico, est accusée de « pratiques anticoncurrentielles », avec des ateliers où les intérêts et la vision américaine ne seraient pas représentés. 120 pays ont été invités à ce sommet, dont la Chine.