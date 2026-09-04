Le sommet du spatial se tiendra à Paris les 9 et 10 septembre prochains. Un événement international auquel manquera deux des plus grands noms du secteur !
Aujourd'hui, l'espace est à nouveau à la mode, notamment grâce à l'émergence de monstres du côté des États-Unis comme SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk a en effet permis de renouveler le secteur avec ses fusées réutilisables, une technologie enviée, et que des rivaux comme la Chine tentent de rapidement copier. Mais si les firmes américaines sont les locomotives aujourd'hui du spatial, elles ne seront pas présentes à Paris dans les prochains jours !
Quatre sociétés américaines, dont Blue Origin et SpaceX, ne seront pas à Paris
C'est un grand moment qui devrait avoir lieu les 9 et 10 septembre prochains à Paris, avec la tenue du sommet du spatial. Mais il n'y aura pas tout le gratin du domaine pendant cet événement.
C'est ce qu'a appris l'AFP auprès du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace - une information dont Le Monde se fait l'écho. Quatre entreprises américaines ne viendront ainsi finalement pas, dont Blue Origin (fondée par Jeff Bezos) et SpaceX.
Une pression du gouvernement américain ?
« Il est difficile de ne pas faire de lien avec les rumeurs de pression dont la presse se fait l'écho. Nous voulons évidemment continuer à travailler avec nos partenaires et alliés américains, même si les revirements stratégiques et les pressions politiques rendent parfois la tâche inutilement complexe » a-t-on réagi du côté du ministère de l'enseignement. Ce qui pourrait être la bonne explication, selon Politico.
Le média américain explique ainsi que Washington aurait fait pression sur les entreprises pour qu'elles ne participent, leur venue « [pouvant] être perçue comme un soutien tacite aux positions politiques de l'Union européenne ». La France, selon un responsable de l'exécutif américain ayant échangé avec Politico, est accusée de « pratiques anticoncurrentielles », avec des ateliers où les intérêts et la vision américaine ne seraient pas représentés. 120 pays ont été invités à ce sommet, dont la Chine.
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