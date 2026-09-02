Un succès qui s’inscrit dans une série impressionnante. En juillet, la Chine a réussi, pour la première fois, à récupérer un lanceur orbital, celui de la Long March 10B, grâce à un système de capture par filet installé sur une plateforme en mer. Il y a quelques jours, la fusée Zhuque-3 Y2 de LandSpace effectuait un atterrissage vertical sur ses propres pieds à l'issue d'une mission orbitale complète. Un pas en avant remarquable, même si le pays n'a, pour l'heure, toujours pas réutilisé de lanceur.