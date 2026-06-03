Dans la foulée, la Long March 12A a tenté à son tour l’exercice. Et si le booster s’est effectivement posé sans encombres, il a loupé sa cible de 2 kilomètres. En avril, c’est le Tianlong-3 de Space Pioneer qui ratait son vol inaugural, repoussant lui aussi sa tentative d’atterrissage à plus tard. La Long March 12B, elle, est entrée en scène ce 1er juin, et elle change l’échelle du défi.