Deux vols, et déjà un atterrissage. Le 19 août, la start-up chinoise LandSpace a réussi à faire revenir verticalement le premier étage de sa fusée Zhuque-3, six minutes après son décollage de Dongfeng. Dans le même temps, le second étage plaçait le satellite Honghu-03 sur l’orbite prévue. C’est la première fois que la Chine récupère à terre, sur des pieds déployables, un étage de lanceur orbital.

Un premier échec corrigé en huit mois

Lors du vol inaugural de décembre 2025, Zhuque-3 avait bien atteint l’orbite, mais son booster s’était écrasé et avait explosé près de la zone d’atterrissage après une combustion anormale durant la phase finale. Pour cette deuxième tentative, la start-up a notamment revu la propulsion d’atterrissage, le contrôle du retour et les protections thermiques. Le premier étage a pu enchaîner changement d’attitude, freinage propulsé, descente aérodynamique contrôlée et ultime rallumage avant de se poser debout.