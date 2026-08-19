LandSpace a récupéré sur la terre ferme le booster de Zhuque-3 après avoir placé un satellite en orbite. Une prouesse encore réservée à trois entreprises privées dans le monde.
Deux vols, et déjà un atterrissage. Le 19 août, la start-up chinoise LandSpace a réussi à faire revenir verticalement le premier étage de sa fusée Zhuque-3, six minutes après son décollage de Dongfeng. Dans le même temps, le second étage plaçait le satellite Honghu-03 sur l’orbite prévue. C’est la première fois que la Chine récupère à terre, sur des pieds déployables, un étage de lanceur orbital.
Un premier échec corrigé en huit mois
Lors du vol inaugural de décembre 2025, Zhuque-3 avait bien atteint l’orbite, mais son booster s’était écrasé et avait explosé près de la zone d’atterrissage après une combustion anormale durant la phase finale. Pour cette deuxième tentative, la start-up a notamment revu la propulsion d’atterrissage, le contrôle du retour et les protections thermiques. Le premier étage a pu enchaîner changement d’attitude, freinage propulsé, descente aérodynamique contrôlée et ultime rallumage avant de se poser debout.
L’exploit propulse LandSpace aux côtés de SpaceX et Blue Origin, les deux seules autres entreprises privées à avoir posé un booster de classe orbitale. La Chine avait certes récupéré un Long March 10B en juillet, mais au moyen d’un filet installé en mer. Selon Reuters, LandSpace vise désormais jusqu’à 20 vols par étage et prévoit de faire revoler un booster récupéré dans les six mois.
Côté européen, le contraste pique. Ariane 6 n’est pas réutilisable et Themis, le démonstrateur européen d’étage réutilisable piloté par l’ESA, n’avait encore réalisé fin juillet qu’une répétition générale avec de l’azote liquide. Son premier petit bond vertical reste à venir.
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