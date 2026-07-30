ArianeGroup explique ce jeudi que cette « répétition générale à sec » (ou Wet Dress Rehearsal) consiste à dérouler tout le scénario d'un lancement, du remplissage des réservoirs jusqu'au compte à rebours final, mais sans jamais allumer le moteur ni décoller. Le but est à la fois de vérifier que Themis et son pas de tir fonctionnent bien ensemble avant le vrai vol, mais aussi de répéter ce qui se passera juste après, une fois la fusée récupérée : c'est la fameuse passivation, qui consiste à vider et neutraliser tous les circuits pour pouvoir manipuler l'engin sans danger.