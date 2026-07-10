La réutilisabilité des fusées s’impose comme le nerf de la guerre spatiale. En 2015, SpaceX ouvrait la voie en posant pour la première fois le booster de son Falcon 9, une prouesse qui a permis de diviser les coûts de lancement et de multiplier les cadences. Depuis, plusieurs acteurs tentent de suivre cette voie. Et si seule Blue Origin y était jusqu’alors parvenue, la Chine multiplie les essais de son côté.