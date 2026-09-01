SpaceX souhaite à l'avenir pouvoir proposer un grand service de téléphonie mobile. Mais selon l'option choisie, les coûts de ce projet pourraient être incroyablement élevés !
Le service d'internet par satellites Starlink, opéré par SpaceX, est un tel succès ces dernières années que la compagnie d'Elon Musk a voulu pousser le concept plus loin. Le prochain grand chantier du géant américain se retrouve en effet du côté de la téléphonie mobile assurée par un service satellite, le fameux service direct-to-cell - encore proposé bénévolement en France cet été à l'occasion des grands incendies. Mais pour faire de ce projet un service totalement indépendant, il faudrait des milliards en cascade !
Une activité mobile avec un réseau terrestre pourrait coûter entre 50 et 130 milliards de dollars à SpaceX
Aujourd'hui, SpaceX propose déjà son service téléphonie mobile par satellite direct-to-cell dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Mais si le géant veut passer une nouvelle étape, et devenir un véritable opérateur mobile totalement indépendant, il lui faudrait payer énormément.
C'est ce qu'indique une nouvelle étude du cabinet Bernstein. D'après cette dernière, il faudrait investir entre 50 et 130 milliards de dollars à SpaceX pour se doter aux États-Unis d'un réseau de téléphonie mobile complètement indépendant - contrairement à aujourd'hui, où SpaceX se contente d'emprunter les fréquences terrestres d'opérateurs partenaires.
L'option du partenariat, la plus probable ?
Les 50 milliards de dollars correspondent à l'option d'un réseau minimaliste, quand l'option de base, centrale, de l'étude parle de 70 milliards de dollars d'investissement. Il permettrait de déployer 57 000 antennes macro, et de racheter les fréquences basses de Grain Management - une hypothèse dont Bloomberg s'est récemment fait l'écho.
Enfin, les 130 milliards de dollars correspondent à l'éventualité où SpaceX souhaiterait se mettre au niveau des monstres américains, comme T-Mobile, avec l'achat massif de fréquences et le déploiement de quelque 120 000 antennes. Reste qu'à ce jour, le cabinet Bernstein penche pour le scénario du maintient des partenariats avec les opérateurs mobile pour le service Direct-to-cell, celui-ci étant le moins coûteux. Mais sera-ce l'orientation que prendra Elon Musk ?
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