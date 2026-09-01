Aujourd'hui, SpaceX propose déjà son service téléphonie mobile par satellite direct-to-cell dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Mais si le géant veut passer une nouvelle étape, et devenir un véritable opérateur mobile totalement indépendant, il lui faudrait payer énormément.

C'est ce qu'indique une nouvelle étude du cabinet Bernstein. D'après cette dernière, il faudrait investir entre 50 et 130 milliards de dollars à SpaceX pour se doter aux États-Unis d'un réseau de téléphonie mobile complètement indépendant - contrairement à aujourd'hui, où SpaceX se contente d'emprunter les fréquences terrestres d'opérateurs partenaires.