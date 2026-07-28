Le 27 juillet 2026, Starlink s’est déclaré prêt à activer gratuitement son service mobile d’urgence en France, frappée par les incendies. Paris n’a pas répondu. La technologie fonctionne déjà en Espagne ; ce qui bloque, c’est le droit.
En plein mégafeu en Gironde, SpaceX n’a pas envoyé de bénévoles. Elle a posté un message sur X. Le 27 juillet 2026, le compte officiel Starlink annonçait se tenir prêt à activer gratuitement son service Starlink Mobile en France, « sous réserve d'obtenir l'autorisation réglementaire », pour permettre aux smartphones LTE compatibles d’envoyer des SMS là où les antennes relais sont hors service ou détruites. Derrière le geste solidaire, la mécanique est limpide : l’infrastructure est opérationnelle, le blocage est français, et Starlink le dit publiquement.
La veille, l’Espagne avait déjà basculé
La veille de cette annonce, comme le rapporte Numerama, Starlink activait ce même service en Espagne, où des incendies ravagent la région de Madrid. Le déploiement s’est appuyé sur un partenariat avec l’opérateur MasOrange, et les clients Movistar en ont également bénéficié. Les smartphones compatibles ont basculé automatiquement vers le réseau satellite dès la perte du signal terrestre, sans aucune manipulation de l’utilisateur. Ce précédent n’est pas un pilote : c’est une activation d’urgence réelle, fondée sur une base réglementaire déjà construite avec l’aval des autorités locales.
Le service en question, Direct-to-Cell, est radicalement différent du Starlink classique : pas de parabole, pas de routeur. Les satellites de deuxième génération fonctionnent comme des relais cellulaires en orbite basse, en réutilisant les fréquences attribuées à l’opérateur partenaire au sol. Le résultat est modeste, SMS et données très limitées, mais dans une zone coupée de tout réseau terrestre, cela suffit à coordonner une évacuation ou signaler sa position aux secours. Starlink le positionne aussi comme compatible avec les systèmes d’alerte gouvernementaux de type EU-Alert, ce qui l’inscrit potentiellement dans le cadre du FR-Alert déclenché lors des feux de cet été.
Orange, SFR, Bouygues, Free : personne n’a signé
Le problème français est double. D’abord réglementaire : pour opérer, Starlink Mobile doit exploiter des fréquences de téléphonie mobile terrestre, propriété de l’État et concédées aux opérateurs historiques. Sans dérogation de l’Arcep ou accord d’itinérance avec l’un d’eux, émettre sur ces bandes est illégal. Ensuite commercial : aucun des quatre grands opérateurs français n’a conclu cet accord. En mars 2026, lors du Mobile World Congress de Barcelone, SpaceX dévoilait une trentaine de partenariats à travers le monde, citant notamment T-Mobile aux États-Unis et Salt en Suisse. La France n’y figurait pas.
Ailleurs en Europe, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Ukraine ont depuis franchi le pas ; Paris reste à l’écart. David Goldman, vice-président politique satellitaire chez SpaceX, a explicitement nommé trois interlocuteurs français dans son message du 27 juillet : l’Arcep, l’ANFR et le COGIC, la cellule de crise interministérielle de la Sécurité civile. Cette architecture reproduit le schéma espagnol. Mais en France, l’historique réglementaire de Starlink, deux annulations d’autorisation en quatre ans avant réattribution, suggère que le chemin peut être long, même quand l’urgence est avérée. Les débits Starlink ont progressé en France sur l’internet résidentiel ; le Mobile reste, lui, suspendu à un accord qui n’existe pas encore.
En proposant son service gratuitement en pleine crise, SpaceX joue la pression autant que la solidarité : chaque incendie non couvert devient un argument de plus pour convaincre opérateurs et régulateur. Ce n’est pas une première approche, Starlink avait déjà été mobilisé à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Pour Paris, ignorer une offre d’urgence gratuite pendant un mégafeu est une position difficile à tenir longtemps ; y répondre, c’est ouvrir une négociation sur les fréquences que les opérateurs français n’ont jusqu’ici pas souhaitée.