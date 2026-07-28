Le service en question, Direct-to-Cell, est radicalement différent du Starlink classique : pas de parabole, pas de routeur. Les satellites de deuxième génération fonctionnent comme des relais cellulaires en orbite basse, en réutilisant les fréquences attribuées à l’opérateur partenaire au sol. Le résultat est modeste, SMS et données très limitées, mais dans une zone coupée de tout réseau terrestre, cela suffit à coordonner une évacuation ou signaler sa position aux secours. Starlink le positionne aussi comme compatible avec les systèmes d’alerte gouvernementaux de type EU-Alert, ce qui l’inscrit potentiellement dans le cadre du FR-Alert déclenché lors des feux de cet été.