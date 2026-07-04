Sur le plan financier, l'accord-cadre Caméléon est prévu pour durer sept ans maximum, avec un budget plafonné à 120 millions d'euros. Il couvre tout le travail nécessaire pour faire naître ces antennes : de leur conception jusqu'à leur fabrication en série, en passant par les tests de validation, qu'elles équipent des installations fixes ou qu'elles soient embarquées à bord d'un avion, d'un navire ou d'un véhicule. Pour Greenerwave, la collaboration avec le ministère des Armées est assez logique, puisqu'elle a débuté dans des travaux de recherche, s'est poursuivie via plusieurs projets soutenus par l'Agence de l'innovation de défense, avant d'être renforcée en 2024 par l'entrée du Fonds innovation défense au capital de l'entreprise.