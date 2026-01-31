Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a été sous le feu de la critique cette semaine pour avoir autorisé la cession de LMB Aerospace, qui fournit notamment les ventilateurs du Rafale. Présent hier sur le plateau de TF1, il a profité de ce passage pour discuter d'un autre sujet : Eutelsat.

Il nous a ainsi appris que Bercy a bloqué la cession des antennes au sol d'Eutelsat, que ce dernier voulait vendre à un fonds suédois. « J'ai décidé de ne pas autoriser Eutelsat à vendre ses antennes au sol. Eutelsat, c'est le seul concurrent européen de Starlink. Donc les ventilateurs, c'est oui avec des conditions strictes. Les antennes, c'est non » a-t-il informé.