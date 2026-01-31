Eutelsat, qui peut fournir de l'internet par satellite, voulait vendre ses antennes. Mais le gouvernement français a dit non !
Avec l'explosion de l'activité de Starlink ces dernières années, l'Europe a pris conscience de l'importance stratégique de ce genre de service. Et si l'on est encore loin de l'ampleur de l'activité du groupe d'Elon Musk (SpaceX), la France peut tout de même se targuer de posséder la seule alternative du Vieux Continent, avec Eutelsat. Raison pour laquelle elle est surveillée de très près par le gouvernement, qui vient de prendre une décision importante sur le sujet.
Le gouvernement a empêché la vente des antennes au sol d'Eutelsat
Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a été sous le feu de la critique cette semaine pour avoir autorisé la cession de LMB Aerospace, qui fournit notamment les ventilateurs du Rafale. Présent hier sur le plateau de TF1, il a profité de ce passage pour discuter d'un autre sujet : Eutelsat.
Il nous a ainsi appris que Bercy a bloqué la cession des antennes au sol d'Eutelsat, que ce dernier voulait vendre à un fonds suédois. « J'ai décidé de ne pas autoriser Eutelsat à vendre ses antennes au sol. Eutelsat, c'est le seul concurrent européen de Starlink. Donc les ventilateurs, c'est oui avec des conditions strictes. Les antennes, c'est non » a-t-il informé.
Un usage dual civil et militaire qui fait des antennes une infrastructure critique
Roland Lescure fait ici référence à un accord de vente qui avait été initié en 2024, et qui aurait permis de vendre les antennes au sol d'Eutelsat au fonds suédois EQT. L'opération était valorisé à 550 millions d'euros, et aurait permis à Eutelsat d'accroître de 5% ses marges bénéficiaires dans les trois prochaines années grâce aux économies engendrées par cette cession d'actif.
« Cette décision est exclusivement liée au caractère critique de cette activité en termes de souveraineté française et n'est en aucun cas liée à la qualité de l'investisseur » a précisé Roland Lescure sur BlueSky. Car il faut rappeler que les antennes de l'entreprise ont un usage à la fois civil et militaire, raison pour laquelle elles ont ce statut critique. Eutelsat a ainsi passé au mois de juin dernier un accord-cadre de 10 ans avec l'armée française portant sur les communications militaires spatiales. De quoi lui donner un statut stratégique pour la France.