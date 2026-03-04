Mais cela va commencer, dès cette année, par le premier vol orbital de Miura-5. Ce micro-lanceur de deux étages est conçu pour placer de petits satellites en orbite basse ou en orbite héliosynchrone. Et il possède une particularité notable : son premier étage est récupérable, via parachute dans un premier temps, puis par atterrissage propulsif dans les versions futures.