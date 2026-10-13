Binbin

Ce qui est effarant, c’est la déformation des faits dans cet article.

Cet article confond les notions d’eau consommée et d’eau prélevée, dont une grande partie est restituée au milieu naturel.

Pire, il compare deux études qui ne mesurent pas la même chose et gonfle le chiffre de Ceres de 3 400 à 4 000 milliards de gallons !

Pour relativiser, selon l’Arcep, les data centers français étudiés ont prélevé 575 000 m³ d’eau en 2024, contre 28,8 millions de m³ utilisés annuellement par les golfs français selon l’enquête de la fédération portant sur 2020.

Le problème environnemental existe, mais présenter des chiffres hors contexte n’aide certainement pas à le comprendre.