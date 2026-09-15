D’après le département de la Justice (DoJ), cette installation est primordiale pour la sécurité nationale, Grok, l’IA de SpaceXAI, étant exploitée par le Pentagone. Pour l’heure, Colossus semble bien parti pour poursuivre ses vastes activités. « Entendre ça, c’est une véritable torture. Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer autrement. Et si tu n’as jamais vécu ça, si tu n'as jamais été dans cette situation, ne viens pas me dire que ce n’est pas si fort que ça. Je te le dis, ça l’est », dénonce Jason.