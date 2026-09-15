Un son similaire à celui d’un avion à réaction, jour et nuit, depuis près d’un an. Un reportage de CBS News nous offre un aperçu inédit du quotidien des riverains de Colossus, le data center gigantesque de SpaceXAI. Et c’est assourdissant, littéralement.
La société exploite deux supercalculateurs géants dans la région de Memphis : Colossus et son extension à Southaven, de l’autre côté de la frontière avec le Mississippi. Depuis de longs mois, des turbines à gaz y fonctionnent sans interruption pour alimenter ces installations incroyablement gourmandes en énergie. De quoi susciter la colère des habitants, qui dénoncent des nuisances sonores néfastes et une qualité de l’air dégradée. Mais pour l’heure, rien ne change.
Des nuisances sonores insupportables
Le reportage est sans équivoque. Lorsque l’on se trouve à proximité du centre de données, le bruit est constant. Jason, un homme qui vit juste à côté de l’infrastructure, déplore d’importantes difficultés à trouver le sommeil depuis plus d’un an. Il décrit même une sensation presque physique, comme si le son se logeait directement dans « ses oreilles » ou « sa poitrine ».
D’autant que le site est un chantier permanent : des engins de construction lourds circulent 24 heures sur 24, avec leurs signaux sonores de recul qui rythment les nuits du quartier. Afin de mesurer l’impact réel de ces activités, la journaliste de CBS News utilise un sonomètre qui détecte entre 50 et 60 décibels en pleine nuit, quand l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de ne pas dépasser 40 décibels nocturnes. « On dirait qu’un avion à réaction se dirige tout droit vers moi », constate-t-elle.
Les autorités se rangent du côté de Musk
Pourtant, plusieurs associations de défense des droits civiques et de protection de l’environnement sont intervenues. Elles dénoncent, entre autres, des émissions polluantes largement supérieures aux niveaux autorisés, en plus des nuisances sonores, ce qui constitue une violation directe du Clean Air Act, loi américaine visant à protéger la santé du public. Mais le gouvernement, lui, a choisi son camp.
D’après le département de la Justice (DoJ), cette installation est primordiale pour la sécurité nationale, Grok, l’IA de SpaceXAI, étant exploitée par le Pentagone. Pour l’heure, Colossus semble bien parti pour poursuivre ses vastes activités. « Entendre ça, c’est une véritable torture. Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer autrement. Et si tu n’as jamais vécu ça, si tu n'as jamais été dans cette situation, ne viens pas me dire que ce n’est pas si fort que ça. Je te le dis, ça l’est », dénonce Jason.
Une expérience malheureusement vécue par de plus en plus de personnes, alors que les projets de data centers IA ne cessent de s’étendre à travers le monde.
- Accès aux données X en temps réel
- Bon outil de veille médiatique
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence