SpaceX offre une réduction de 50 % sur les abonnements Starlink aux habitants de Memphis, sans frais de matériel à payer. Une générosité soudaine qui tombe à pic, alors que les data centers de xAI empoisonnent l’air que respirent ces mêmes riverains depuis des mois.
Depuis 2024, xAI, qui appartient désormais à SpaceX, fait tourner son supercalculateur Colossus à Memphis, dans le Tennessee. Cette infrastructure colossale entraîne Grok et nécessite, par conséquent, une puissance de calcul considérable.
Mais cette expansion n’est pas sans accrocs, loin de là. Pour alimenter ses installations, xAI a longtemps fait tourner des turbines à gaz naturel sans permis, qui génèrent des nuisances sonores et une pollution atmosphérique notables. À tel point que les riverains dénoncent ces désagréments depuis des mois. L'affaire a même été portée devant la justice.
Starlink à prix cassé
Et c’est justement dans ce contexte que l’entreprise vient de dégainer une offre plutôt alléchante. Du moins, sur le papier. Ainsi, les habitants de la région de Memphis peuvent désormais s’abonner à Starlink à moitié prix, sans avancer le moindre centime pour le kit matériel. La promotion s’applique aussi bien aux nouveaux clients qu’aux abonnés déjà en place, et s’active automatiquement dès lors que l’adresse est reconnue comme éligible.
« Les capacités uniques des data centers Colossus n’auraient pas pu être atteintes sans le partenariat et le soutien de la communauté locale de Memphis », assure Michael Nicolls, vice-président de l’ingénierie chez Starlink. De quoi présenter l’initiative comme une forme de remerciement à cette communauté vivant, en grande partie, sous le seuil de pauvreté.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents
Le timing pose forcément question
Car cette même communauté paie depuis des mois le prix fort de la présence de Colossus. Des chercheurs de l’Université du Tennessee ont d’ailleurs observé une aggravation de la pollution atmosphérique dans la zone, qui figure déjà parmi celles où les taux d’asthme sont les plus élevés des États-Unis. Et malgré les nombreuses plaintes, le gouvernement américain semble, sans surprise, donner raison à son géant technologique.
En parallèle, xAI accélère son emprise sur la ville. L’entreprise a déposé, fin juin, une série de permis représentant près de 300 millions de dollars de travaux d’expansion sur ses deux sites. Et en prenant tout cela en compte, difficile de ne pas considérer l’offre de Starlink comme un geste calculé plutôt que désintéressé.
Réduire la facture Internet de riverains qui respirent un air dégradé, est-ce vraiment réparer le préjudice, ou simplement le camoufler ?
Un data center orienté IA héberge surtout des grappes de GPU/accélérateurs qui entraînent et exécutent des modèles, ce qui demande une puissance électrique continue et très dense. Cette énergie se transforme en grande partie en chaleur, d’où des besoins importants en refroidissement et en ventilation. La consommation dépend du volume de calcul (nombre de puces, taux d’utilisation), mais aussi du rendement de l’infrastructure, souvent mesuré via le PUE (Power Usage Effectiveness). Quand l’alimentation réseau ou les capacités locales ne suivent pas, l’exploitant peut recourir à des sources d’appoint (générateurs, turbines) qui ajoutent bruit et émissions.
Des turbines à gaz naturel peuvent fournir de l’électricité sur site ou sécuriser l’alimentation en cas d’insuffisance du réseau, avec une mise en service rapide. En brûlant du gaz, elles émettent notamment des oxydes d’azote (NOx) et d’autres polluants, et contribuent indirectement à la formation d’ozone troposphérique. Leur fonctionnement génère aussi un bruit continu, problématique en zone habitée. Aux États-Unis, ces installations sont généralement soumises à des autorisations et à des limites d’émissions, avec des obligations de mesure et de déclaration selon le cadre fédéral et local.
Starlink repose sur une antenne (terminal utilisateur) qui se connecte aux satellites en orbite basse, puis à une passerelle reliée à Internet. Une offre « sans frais de matériel » signifie en pratique que le kit est subventionné, prêté ou étalé via des conditions contractuelles, sans supprimer les contraintes d’installation. Il faut toujours une vue du ciel suffisamment dégagée, un emplacement adapté et une alimentation électrique stable, sinon la qualité peut chuter (micro-coupures, débit variable). Les performances dépendent aussi de la charge locale sur la constellation et des priorités associées au forfait (gestion de trafic, politique d’usage, éventuelles limitations).