NVIDIA règne en maître sur les puces d’intelligence artificielle (IA), mais Huawei veut désormais le défier hors de Chine. Et pour y parvenir, le géant mise sur une arme discrète : les brevets.
Alors que Washington limite la vente des puces les plus puissantes de NVIDIA en Empire du Milieu, Pékin pousse les entreprises du pays à privilégier des solutions locales. Huawei a su en profiter avec ses processeurs maison, les Ascend : au premier semestre 2026, la société détenait 28 % du marché chinois des puces d’IA pour centres de données, contre 34 % pour le géant vert. Une conquête qui se fait progressivement et surtout, qui s’apprête à franchir les frontières de la Chine.
Des brevets pour bâtir un écosystème
Car d’après le South China Morning Post, Huawei a mis en place des équipes de brevets consacrées aux semi-conducteurs et à l’IA, renforcées par des ingénieurs venus de la recherche et du développement. Objectif : implanter à l’étranger un ensemble de puces, de machines, de logiciels et de partenaires, capable de rivaliser avec celui de NVIDIA. Un écosystème, en somme.
C’est un virage pour le groupe de Shenzhen. Fin 2025, les communications sans fil représentaient encore 41 % de ses brevets actifs, contre 13 % pour l’IA et le calcul. Mais ce second domaine monte en puissance. Ces brevets doivent avant tout « protéger notre écosystème et les caractéristiques qui rendent nos produits compétitifs », précise Alan Fan, responsable de la propriété intellectuelle chez Huawei, en laissant des partenaires concevoir des produits complémentaires.
L’entreprise offre même une licence gratuite sur UnifiedBus, sa technologie qui relie les processeurs entre eux, afin d’attirer des fabricants de composants. Une démarche que le dirigeant juge » plus ouverte « que celle de NVIDIA, qui a pourtant élargi l’accès à sa technologie de connexion grâce à des partenariats.
Convaincre le monde, le véritable enjeu
Et l’offensive est déjà en marche. En mars, au salon MWC de Barcelone, Huawei a présenté ses SuperPoD, d’immenses systèmes dans lesquels une multitude de processeurs travaillent ensemble. La firme cherche maintenant des alliés, notamment en Europe et au Japon. « Bien sûr, nous espérons que ces standards seront internationaux et que ces partenariats dépasseront les frontières », assure Alan Fan.
Mais de bonnes machines ne suffisent pas, encore faut-il que les développeurs les adoptent. NVIDIA les a fidélisés avec Cuda, sa boîte à outils logicielle, à laquelle Huawei oppose la sienne, CANN. Le pari est toutefois loin d’être gagné.
En septembre, Eric Xu, président tournant de Huawei, expliquait ne fournir que des volumes limités de puces à certains pays, la demande chinoise absorbant l’essentiel de ses capacités. Selon une commission du Congrès américain, les Ascend restent moins performantes que la puce H200 de NVIDIA. En revanche, la guerre est ouverte.