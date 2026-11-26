Alors que Washington limite la vente des puces les plus puissantes de NVIDIA en Empire du Milieu, Pékin pousse les entreprises du pays à privilégier des solutions locales. Huawei a su en profiter avec ses processeurs maison, les Ascend : au premier semestre 2026, la société détenait 28 % du marché chinois des puces d’IA pour centres de données, contre 34 % pour le géant vert. Une conquête qui se fait progressivement et surtout, qui s’apprête à franchir les frontières de la Chine.