Huawei ne veut plus seulement réduire la taille des transistors de ses puces. Le groupe chinois veut aussi repenser la manière dont ils sont agencés. Lors de l'ISCAS 2026, un symposium international consacré aux circuits électroniques, l'entreprise a présenté une approche destinée à faire progresser les semi-conducteurs sans dépendre uniquement de la course aux nanomètres.

Au centre de cette stratégie, on trouve LogicFolding, une technique qui vise à replier certaines parties logiques d'une puce pour limiter la distance parcourue par les signaux. Plutôt que de chercher seulement à graver toujours plus fin, Huawei souhaiterait optimiser l'architecture interne de ses processeurs pour les rendre plus rapides et moins énergivores.

Réduire le temps plutôt que les nanomètres

Depuis des décennies, l'industrie des semi-conducteurs avance au rythme d'une même logique, c'est-à-dire intégrer davantage de transistors dans un espace toujours plus réduit. Mais la mécanique de la loi de Moore s'essouffle. Les gains deviennent plus difficiles à obtenir, les coûts explosent et chaque nouveau nœud de gravure demande des investissements industriels considérables.