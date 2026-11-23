NVIDIA avait mandaté un cabinet de recrutement pour trouver un successeur à Jensen Huang. Onze jours après sa démission, le groupe a choisi Jensen Huang.
Le conseil d’administration a officialisé son retour ce lundi 23 novembre. Le cofondateur reprend immédiatement ses fonctions de président et de directeur général et retrouve son siège au conseil. La décision a été prise à l’unanimité, après plusieurs réunions avec lui. Parmi les administrateurs qui ont voté son retour figure donc le président du conseil, Harvey C. Jones, qui l’écartait publiquement six jours plus tôt.
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De la démission à la campagne pour son retour
Pour comprendre le revirement, il faut remonter au début du mois. NVIDIA ouvre une enquête indépendante après des informations selon lesquelles son patron aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère. Comme on le rapportait alors sur Clubic, les révélations portent notamment sur une liaison avec une ancienne dirigeante d’une entreprise cliente de NVIDIA, soupçonnée par le renseignement américain de travailler pour Pékin. Le 10 novembre, les administrateurs indépendants annoncent avoir mandaté Joon H. Kim, ancien procureur fédéral par intérim à New York, et son cabinet. Deux jours plus tard, Huang démissionne après 33 ans à la tête de NVIDIA.
Les appels à le réintégrer suivent presque aussitôt. Des salariés, des investisseurs et des patrons de la tech se mobilisent. Parmi eux, Elon Musk et Tim Sweeney, le patron d’Epic Games. Deux investisseurs, Brad Gerstner et Gavin Baker, demandent au conseil de garder l’option d’un retour sur la table. Le 17 novembre, Huang se dit publiquement prêt à reprendre le poste si les administrateurs le lui demandent. Il renouvelle aussi ses excuses et promet de coopérer avec l’enquête.
Six jours plus tôt, NVIDIA cherchait encore son remplaçant
Ce même 17 novembre, lors d’une conférence avec les investisseurs, Harvey C. Jones écarte publiquement l’idée de réembaucher Huang. NVIDIA a confié la recherche d’un nouveau PDG à Heidrick & Struggles et se dit prêt à examiner des candidatures internes et externes. Le Financial Times rapporte même que le conseil a approché Rene Haas, le patron d’Arm. On sait désormais qui a décroché le poste.
Colette Kress, qui a pris la direction générale par intérim tout en gardant les finances, revient à ses seules fonctions de directrice financière. Harvey C. Jones reste président du conseil, une fonction créée au moment du départ de Huang et qu’il continuera d’exercer à ses côtés.
Washington a été consulté, l’enquête se poursuit
Sur ce qui a fait changer le conseil d’avis, le communiqué livre deux éléments : les administrateurs disent avoir été convaincus par la franchise de Huang et sa capacité à diriger le groupe après plusieurs entretiens avec lui. Ils indiquent aussi avoir reçu l’avis de hauts responsables américains, sur lequel ils s’appuient pour estimer que sa réintégration ne présente aucun risque pour la sécurité nationale. NVIDIA ne dit ni qui s’est prononcé, ni ce qui a été dit au conseil.
L’enquête confiée à Joon H. Kim et à son cabinet ira à son terme, assure NVIDIA. Huang s’engage à y coopérer et le groupe continuera de répondre aux autorités. Le conseil s’est par ailleurs doté d’un comité consacré à la sécurité nationale et au contrôle des exportations, et NVIDIA cherche un responsable de la conformité. Le recrutement du PDG aura finalement été le plus rapide des deux.