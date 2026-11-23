MattS32

nicgrover: nicgrover: Tromper sa femme avec les collègues n’est plus une faute c’est une très légère bourde passgère

Bah pour le coup, pourquoi ça en serait ? Ça relève de la vie privée, tant que c’est une relation entre adultes consentants et que ça n’a pas d’impact professionnel (ie pas de favoritisme par exemple), ça n’a pas de raison d’être considéré comme une faute par l’employeur.

Après la question de l’espionnage, c’est une autre histoire bien sûr.