Jensen Huang se déclare prêt à retrouver son poste de directeur général de NVIDIA, si le conseil d’administration le lui demande. Mais selon Reuters, les administrateurs excluent sa réintégration malgré la mobilisation de ses soutiens.
La porte à peine refermée, Jensen Huang frappe déjà pour revenir. Le cofondateur de NVIDIA, qui a quitté ses fonctions le 12 novembre, sort du silence dans une déclaration publiée ce mardi. Entre excuses personnelles, remerciements à ses soutiens et attachement affiché aux États-Unis, l’ancien dirigeant fait passer un message très clair: il serait honoré de reprendre la tête de l’entreprise.
Jensen Huang se porte volontaire, mais le conseil d’administration devra trancher
« Si le conseil d’administration décide que mon retour est dans l’intérêt de nos actionnaires, de nos salariés, de l’entreprise et de l’Amérique, je serais honoré de répondre à ces appels et de revenir comme directeur général », écrit Jensen Huang.
L’ancien patron affirme avoir reçu, depuis son départ, de nombreuses sollicitations de salariés, d’investisseurs, de partenaires et de clients réclamant son retour. Ces soutiens, dont il fait état lui-même, constituent le cœur de son message : NVIDIA traverse une période complexe, et certains continueraient de se tourner directement vers lui.
Sa déclaration prolonge la campagne pour sa réintégration déjà engagée par ses alliés. La nouveauté est qu’il assume désormais publiquement sa disponibilité, sans se limiter aux discussions avec ses proches rapportées ces derniers jours.
Mais l’envie du fondateur ne suffit pas. Selon Reuters, qui cite trois sources, le conseil d’administration exclut de le réinstaller à la direction. Cette position rapportée ne constitue pas une réponse officielle publiée par NVIDIA à sa déclaration.
Le fondateur de NVIDIA renouvelle ses excuses et entend assumer ses responsabilités
Jensen Huang reconnaît également ne pas avoir respecté les exigences attendues des membres de l’entreprise. Il évoque de graves erreurs dans sa vie personnelle et regrette les difficultés créées pour le conseil. « J’assume entièrement mes erreurs et je m’engage à coopérer avec l’enquête indépendante du conseil », assure-t-il.
Ces excuses ne permettent pas de tirer de conclusion sur les questions de sécurité examinées dans le cadre de cette enquête. Elles accompagnent une prise de parole où le dirigeant insiste aussi sur son parcours américain, son attachement au pays et NVIDIA, qu’il décrit comme l’œuvre de sa vie. « Il n’y a qu’en Amérique qu’une entreprise comme NVIDIA pourrait voir le jour. J’aime notre pays, et j’aime NVIDIA », écrit-il.
Pour l’heure, la gouvernance reste celle annoncée dans le communiqué officiel du 12 novembre. Jensen Huang a quitté la direction générale ainsi que le conseil d’administration. Colette Kress, directrice financière, assure l’intérim pendant la recherche d’un successeur permanent, avec des candidatures internes et externes à examiner.
NVIDIA doit également publier ses résultats trimestriels ce 17 novembre. Un rendez-vous déjà prévu avant cette nouvelle déclaration, que Colette Kress abordera à la tête du groupe : la proposition de Jensen Huang ne vaut toujours pas invitation à revenir.