« Si le conseil d’administration décide que mon retour est dans l’intérêt de nos actionnaires, de nos salariés, de l’entreprise et de l’Amérique, je serais honoré de répondre à ces appels et de revenir comme directeur général », écrit Jensen Huang.

L’ancien patron affirme avoir reçu, depuis son départ, de nombreuses sollicitations de salariés, d’investisseurs, de partenaires et de clients réclamant son retour. Ces soutiens, dont il fait état lui-même, constituent le cœur de son message : NVIDIA traverse une période complexe, et certains continueraient de se tourner directement vers lui.

Sa déclaration prolonge la campagne pour sa réintégration déjà engagée par ses alliés. La nouveauté est qu’il assume désormais publiquement sa disponibilité, sans se limiter aux discussions avec ses proches rapportées ces derniers jours.

Mais l’envie du fondateur ne suffit pas. Selon Reuters, qui cite trois sources, le conseil d’administration exclut de le réinstaller à la direction. Cette position rapportée ne constitue pas une réponse officielle publiée par NVIDIA à sa déclaration.