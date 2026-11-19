Feunoir

Je comprends pas trop l’histoire des « répétitions ».

A mon avis cela insère des images intermédiaires entre chaque frames actuelles sans trop chercher plus loin

Pour un codec video recent, insérer une image intermédiaire n’a quasi aucun coût en bande passante/place si rien ne bouge, donc même si c’est du 60FPS constant le bitrate peut augmenter beaucoup lors d’un panoramique et tomber a quasi rien en plan fixe. Il n’y a que le changement dans l’image qui a un coût en bitrate

Sinon j’ai cru remarquer qq stutterings pendant la session de jeu (mais rien de bien méchant). Sinon semble bien joli et bien vivant