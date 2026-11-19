À quoi ressemblerait Vice City à 60 images par seconde ? On a sorti le boîtier de capture pour vous en donner un aperçu, à partir de notre propre partie sur PS5 Pro.
Pour se faire une idée de la fluidité d’un jeu, rien de tel qu’un bon coup de stick. La caméra pivote, les façades défilent et, pour peu qu’on ait l’habitude de jouer à 60 images par seconde, on se prend à chercher le mode Performance dans les réglages. Dans GTA VI, on peut chercher longtemps. Rockstar a choisi de viser les 30 images par seconde, y compris sur PS5 Pro. Alors on a tenté une petite expérience avec les moyens du bord. Voici ce que donne notre partie une fois les images passées entre les mains d’un PC.
Pour en profiter, ouvrez la vidéo en plein écran et vérifiez que la qualité sélectionnée porte bien la mention « 60 ». Le bon réflexe, c’est de regarder le décor quand la caméra tourne. Sur une image fixe, vous pourriez compter les feuilles des palmiers, vous n’y verriez aucune différence. Ce qui change, c’est la façon dont l’œil suit un détail d’une image à la suivante.
Comment on a fabriqué ces trois minutes de GTA VI à 60 FPS
Tout commence avec une PS5 Pro et un boîtier de capture Elgato 4K. La console envoie une nouvelle vue du jeu une trentaine de fois par seconde et le boîtier enregistre aussi les répétitions. Ce sont elles qui nous intéressent.
La suite s’est jouée sur un mini-PC RTX Spark, sous Windows 11. On est partis d’un outil disponible dans ComfyUI, RTX Video Frame Generation, puis on a écrit un petit script avec l'intelligence artificielle pour lui confier toute la séquence. Imaginez une voiture qui passe devant une vitrine. À partir de deux images successives, l’outil de NVIDIA estime où la voiture devrait se trouver à mi-chemin et dessine l’image correspondante. Notre script la glisse à la place de la répétition. Il laisse tranquilles les plans immobiles et évite de mêler deux scènes au moment d’une coupe.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Sur ces trois minutes et vingt-neuf secondes, on a ainsi remplacé 5 528 répétitions. Les images ont été calculées directement en 4K, puis FFmpeg a réassemblé la vidéo en reprenant la piste son d’origine. Vous pouvez donc écouter la piste audio défiler à sa vitesse habituelle.
Pour jouer à GTA VI à 60 images par seconde, il faudra sans doute attendre la version PC. Et on ne va pas se mentir, à force de tester les plus grosses cartes graphiques du moment chez Clubic, le retour aux 30 FPS pique un peu, surtout au premier coup de caméra. Seulement voilà, on a vite trouvé mieux à faire… GTA VI est déjà extraordinaire sur PS5, et si on reprendra volontiers le volant sur PC le moment venu, d’ici là, on a bien l’intention d’user quelques pneus sur console.