Rockstar vient de répondre à la question que se posent les joueurs sur console : pourquoi GTA 6 reste verrouillé à 30 images par seconde sans mode intermédiaire à 40 fps ? Tout se jouerait notamment dans les 33 millisecondes dont dispose le moteur graphique pour calculer chaque image. Décryptage.
Inutile de chercher un mode Performance dans les réglages de GTA 6 à sa sortie. Le jeu arrive le 19 novembre avec un seul mode graphique et la même cadence cible sur toutes les consoles, de la Xbox Series S à la PS5 Pro, en passant par la Series X et la PS5. À la veille du lancement, Rockstar a expliqué à TechRadar pourquoi il s’en tenait à 30 images par seconde (fps), y compris face à l’option intermédiaire des 40 fps.
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Ce que Rockstar fait de ses 33 millisecondes
À 30 fps, le jeu doit livrer une image toutes les 33,3 millisecondes. À 40 fps, il lui faudrait en produire une toutes les 25 ms. Dix images de plus chaque seconde, c’est un gain de fluidité à l’écran, mais aussi un quart de temps en moins dans le budget de calcul par image. Sur les consoles de cette génération, certains jeux proposent ce compromis entre un mode Qualité à 30 fps et un mode Performance à 60 fps. À 120 Hz, chaque image d’un jeu qui tourne à 40 fps reste affichée pendant exactement trois rafraîchissements.
Pour Jonathon Ashcroft, vice-président senior chargé de la technologie chez Rockstar, le calcul dépasse la seule qualité d’image. Le studio doit répartir le travail entre le processeur central et le processeur graphique pour simuler le monde et produire son rendu. Les différents systèmes du jeu interagissent en permanence, et le studio juge que le temps disponible à 30 fps lui permet de préserver l’équilibre entre la simulation, le rendu et le gameplay.
Marc Chambers, directeur de la production technologique, souligne de son côté que les outils et la technologie du jeu ont été développés en interne. Rockstar a ainsi pu les adapter à ce qu’il voulait faire de son monde ouvert.
Sur PS5 Pro, les améliorations portent sur le rendu
Les rumeurs d’un mode à 40 fps avaient entretenu l’espoir d’une option plus fluide sur les consoles les plus puissantes. La PS5 Pro conserve la même cadence cible que la PS5 avec toutefois des améliorations visuelles propres à la console. Sony annonce une image plus nette grâce au PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) et des ombres calculées en ray tracing.
Pour les joueurs, la régularité de cette cadence d’affichage comptera autant que le chiffre annoncé. C’est en traversant Vice City à toute blinde qu’on saura si ces 30 fps se font oublier.