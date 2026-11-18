Pour Jonathon Ashcroft, vice-président senior chargé de la technologie chez Rockstar, le calcul dépasse la seule qualité d’image. Le studio doit répartir le travail entre le processeur central et le processeur graphique pour simuler le monde et produire son rendu. Les différents systèmes du jeu interagissent en permanence, et le studio juge que le temps disponible à 30 fps lui permet de préserver l’équilibre entre la simulation, le rendu et le gameplay.

Marc Chambers, directeur de la production technologique, souligne de son côté que les outils et la technologie du jeu ont été développés en interne. Rockstar a ainsi pu les adapter à ce qu’il voulait faire de son monde ouvert.