MisterDams

Mouais, en gros c’est bien un PC, mais avec l’uniformisation du hardware qui permettra d’avoir des paramètres optimaux par défaut, puisque communs à toutes les Xbox.

Microsoft a juste peur que présenter un PC fasse fuir les joueurs qui aiment la simplicité de la console.

Sinon, je trouve intéressant pour les consoles que la crise du hardware arrive maintenant, ils vont devoir trouver d’autres solutions, puis on peut imaginer que la crise passera et qu’une nouvelle génération viendra combiner la puissance « de nouveau accessible » avec tous les acquis d’optimisation.