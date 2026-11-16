Microsoft tranche : la prochaine Xbox, nom de code Helix, est une console capable de lancer des jeux PC, pas un PC qui accepte aussi les jeux console. Le message est clair, le mode d’emploi, lui, reste flou.
Dans un entretien publié dans le magazine du 25ème anniversaire de la marque, Jason Ronald, vice-président Next Generation chez Xbox, dit vouloir lever l’ambiguïté qui entoure Project Helix depuis des mois. Cette clarification de positionnement ne répond toutefois pas à la question que se posent les joueurs : comment, concrètement, ces jeux PC tourneront-ils sur la machine ?
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Une console d’abord, avec des réglages de PC en option
C’est Windows Central qui a relevé la formule la plus nette de Jason Ronald : « Helix est conçue comme une console capable aussi de faire tourner des jeux PC. Ce n’est pas un PC capable également de faire tourner des jeux console. » Beaucoup avaient compris l’inverse, à force d’entendre que la machine accueillerait les jeux PC.
L’objectif affiché : un accès simple, intuitif et instantané aux jeux. Ronald précise que les joueurs exigeants pourront malgré tout accéder à un niveau de personnalisation plus poussé, sur les réglages comme sur les options de performance. Autrement dit, la console promet la simplicité par défaut et laisse la porte ouverte aux bidouilleurs.
Reste le flou : Windows Central note que la formule « Des jeux provenant de votre PC » ne dit rien du fonctionnement réel. Ronald n’a pas non plus précisé si des plateformes comme Steam seraient prises en charge. Et la nuance de vocabulaire ne dit pas si l’on parlera d’un système fermé ou d’un système ouvert à la Windows.
La ROG Xbox Ally sert de brouillon, mais Helix aura sa propre interface
Ronald présente la ROG Xbox Ally et son Xbox Mode comme un « précurseur » de Helix, nourri par les retours des joueurs. L’intégration de plusieurs bibliothèques de jeux et de plusieurs types de commandes a, dit-il, « fondamentalement informé et modifié » les plans de Microsoft pour la future console.
Pour autant, l’interface de Helix aura sa propre identité, tout en reprenant les leçons déjà testées. Windows Central en déduit que la console n’héritera pas telle quelle du Xbox Mode livré sur les PC actuels. L’ambition, elle, est de proposer une expérience « très Xbox » quel que soit l’écran : télévision, portable ou PC.
Côté héritage, Ronald évoque quatre générations de bibliothèque Xbox et de progression, disponibles instantanément. Un engagement dans la lignée de la rétrocompatibilité visée par Helix, dont le périmètre se précise au fil des déclarations.
Le rendu neuronal doit compenser une facture de composants qui grimpe
Ronald assure que la prochaine génération ne se définira ni par la 8K ni par les 240 Hz, mais par l’innovation de gameplay et l’immersion. Pour y arriver sans gonfler la puissance brute, Microsoft mise sur le rendu neuronal, « une manière entièrement nouvelle de générer une image » sans davantage de puissance de calcul ni de mémoire. On suppose qu’il s’agit d’upscaling, de génération d’images et de reconstruction du ray tracing par IA, sans que l’entretien le précise.
Le contexte pèse : la crise des composants renchérit le matériel, et Ronald reconnaît devoir arbitrer entre progrès technique et accessibilité tarifaire. Aucun prix ni date de sortie n’est annoncé. Les kits de développement alpha sont attendus en 2027.
Un discours rassurant, donc, sur le papier. Mais tant que Microsoft n’aura pas dit comment ces jeux PC arrivent sur la machine, « ce n’est pas un PC » restera surtout un slogan.
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