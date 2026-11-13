Débutée jeudi soir, la panne d'Outlook et de Microsoft 365 n'était toujours pas résolue ce vendredi 13 novembre au matin. Microsoft assure qu'un correctif commence à porter ses fruits, sans promettre d'horaire de retour à la normale.
Pour bien des utilisateurs, la panne d'Outlook et de Microsoft 365 est probablement le premier sujet de discussion de ce vendredi 13 novembre « de malheur », diront certains. Alors qu'on pensait à un simple souci de boîtes mail jeudi soir, l'effet domino est bien ce matin, avec une vingtaine de services professionnels et grand public de Microsoft désormais perturbés, confirme l'entreprises. La seule éclaircie, à cette heure, est que l'éditeur constate une amélioration sur une partie de ses serveurs et dit, à ce stade également, d'aucune activité malveillante. On fait le point !
Quand Outlook tousse, tout Microsoft 365 s'enrhume, avec une panne géante
Les premiers signalements sont donc tombés jeudi en fin de journée. À 19h10, Microsoft reconnaissait des erreurs de connexion sur Exchange Online, le service qui héberge les boîtes mail des entreprises. Du navigateur au logiciel de bureau en passant par le téléphone, tous les accès sont potentiellement concernés. Plus tard dans la soirée, l'éditeur évoquait une surcharge de ses serveurs dans plusieurs régions. Il cherche aussi à savoir si un afflux de trafic inattendu l'a aggravée.
Ce matin, le tableau s'est nettement alourdi. Dans Teams par exemple, on sait que les appels et les conversations tiennent bon chez certains, mais que tout ce qui touche à l'agenda (planifier une réunion, envoyer une invitation) échoue. Copilot peine à répondre, les outils de sécurité Defender patinent, To Do et Planner flanchent. Chez les particuliers, Outlook, OneDrive, OneNote et Teams sont aussi touchés.
Panne Outlook : les plaintes affluent, un correctif se déploie
Forcément, chez les utilisateurs, l'agacement est palpable, et compréhensible. Sur Downdetector notamment, Outlook, Microsoft 365 et Teams sont en tête des services les plus signalés ce matin. TotalBug compte des centaines de signalements pour Outlook ces dernières heures, avec un pic jeudi vers 19 heures et une nouvelle flambée vers 8 heures. Les internautes évoquent des fenêtres qui refusent de s'ouvrir, des pièces jointes bloquées, « impossible de travailler », soupire d'ailleurs une internaute.
Microsoft, pour sauver les apparences, affiche un optimisme prudent. Son correctif vise un composant lié à l'authentification et à l'aiguillage des connexions. Déployé sur une partie de l'infrastructure, il donne déjà des résultats encourageants sur la stabilité des serveurs et doit maintenant être étendu aux autres régions. Un rapport sur l'origine exacte de la panne est promis une fois l'incident maîtrisé. On en saura plus dans la matinée.