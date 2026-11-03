Il met aussi plus spécifiquement en garde les individus en charge de la technologie contre la tentation d'essayer d'atteindre une réussite révolutionnaire en cherchant à développer, malgré les dangers, une IA consciente - la curiosité étant une immense force chez l'être humain.

« Nous, développeurs d’IA, n’avons absolument aucun droit de mettre au monde une nouvelle espèce d’êtres conscients, même si certaines personnes souhaitent le faire en accordant la priorité absolue au bien-être de l’IA. Les 8 milliards d’êtres humains conscients qui peuplent la planète n’ont pas donné leur accord pour cette expérience, et nous avons l’obligation de protéger avant tout leurs droits moraux, leur sécurité et leur bien-être » défend-il dans son texte.

Pour Mustafa Suleyman, si des modèles IA se mettent à vraiment croire qu'ils ressentent ou expérimentent des choses, il est logiquement à craindre qu'ils préféreront mettre la priorité sur leurs besoins et leurs désirs plutôt que ce pour quoi ils ont été créés. Ces modèles seraient en plus d'un « niveau exceptionnel en matière de persuasion et de tromperie », et pourraient tout simplement entrer en compétition avec nous pour les ressources rares. De quoi pousser à une prudence très élevée.