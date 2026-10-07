Le prix Nobel de physique 2024, Geofrrey Hinton, souvent surnommé « le Parrain de l'IA », récidive. L'homme est connu pour être inquiet quant à la question de la sûreté de l'IA, ce dont il avait déjà parlé à l'époque pour critiquer Sam Altman.

Il est revenu sur le sujet dans un podcast en ce début de semaine, et a mis en parallèle le développement de nouveaux modèles IA à celui de nouveaux médicaments. « On ne peut pas simplement mettre au point un nouveau médicament et le commercialiser » a-t-il ainsi avancé, ce qui devrait aussi être le cas pour les IA à son sens.