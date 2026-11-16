xryl

2.4 billion de paramètres, pas milliard. 1000 milliard, en Français, c’est un billion (à ne pas confondre avec l’américain « billion » qui est un milliard). L’américain Trillion c’est billion en Français.

La règle c’est que le mot en -ion multiplié par 1000 donne le mot en -iard (million => milliard, billion => billiard, trillion => trilliard). Le préfixe « mi, bi, tri, … » correspond à (1 + terme) comme puissance de mille (mi = (1 + 1) ,bi = (1 + 2), tri = (1+3))