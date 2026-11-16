Alibaba vient de lancer Qwen-4 Max, son nouveau modèle. Au programme : des coûts réduits et une sécurité améliorée.
Alibaba est bien décidé à rester dans la course à l’IA. Cet été, le géant chinois a présenté Qwen 3.8-Max en réponse à Claude Fable 5. Mais tout n’est pas rose : Bercy avait stoppé un test du modèle Qwen à cause de réponses trop orientées sur la Chine. Fin octobre, une version locale de son IA a également été surprise en train d'essayer d’envoyer des données vers Pékin. Alibaba ne baisse cependant pas les bras et lance un nouveau modèle, qui met la sécurité à l’honneur.
Alibaba dévoile son nouveau modèle, Qwen4 Max
Alibaba a lancé Qwen4-Max, un modèle fermé « basé sur la nouvelle architecture Qwen4, avec un réseau de base de 2,4 billions de paramètres, des capacités de vision intégrées et une fenêtre contextuelle d’un million de tokens ». La technologie, capable de mener seule des projets au long cours, possède de nombreuses fonctionnalités : modélisation 3D, création de jeux vidéo, conception de pièces automobiles, analyses financières, audits juridiques, aide au diagnostic médical et bien plus encore.
Qwen4-Max ne sollicite que 71 milliards de paramètres par jeton, soit un quart de moins que la génération précédente de modèles. Cela permet d’alléger la facture des utilisateurs : Alibaba affirme notamment que l’exécution d’une tâche coûte en moyenne 62 % moins cher. Un chiffre à prendre avec des pincettes puisqu’il provient de Work360, un test maison de la firme.
Face à la concurrence, Qwen4-Max obtient des résultats mitigés : il ne finit premier que dans 4 des 16 épreuves publiées dans l’annonce. S’il brille en droit, le reste de ses performances n'égale pas celles de Claude Opus 5.5.
Une sécurité vérifiée… par Alibaba
Après l’épisode des données envoyées vers Pékin, Alibaba se devait de redorer son image. Pendant son entraînement, Qwen4-Max a donc appris à écrire du code qui ne laisse pas de portes ouvertes aux pirates. Alibaba précise notamment que « concernant les critères « reconstruction du code sans indication de sécurité » et « double vérification de la fonctionnalité et des vulnérabilités » du Last Secure Code Bench, le taux de réussite de Qwen4-Max au niveau des fonctions, tant pour la fonctionnalité que pour la sécurité, est passé de 22,0 % pour la génération précédente (Qwen3.8-Max) à 31,8 %. » La part de code sans faille a donc considérablement augmenté.
Alibaba en a aussi profité pour trier ses données d’entraînement en retirant tout ce qui pourrait servir à attaquer. Pour les armes chimiques ou biologiques, les experts de la société estiment que le modèle ne peut pas aider un utilisateur mal intentionné. Hélas, ici aussi, les vérifications ont été faites en interne. Impossible de savoir si Alibaba fera un jour appel à un audit indépendant pour confirmer ces résultats.
En attendant, le géant chinois prévoit d’ores et déjà de publier en open source des versions plus légères de Qwen4. Qwen4-Max restera, quant à lui, réservé aux clients de QwenCloud et aux outils maison d’Alibaba.