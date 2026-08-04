Après Moonshot, c'est au tour d'Alibaba de frapper fort avec son nouveau modèle IA. Qwen3.8-Max se veut ainsi un rival de ce qui se fait de mieux aux États-Unis.
Il faut compter avec la Chine dorénavant dans le monde de l'IA. Les entreprises de la tech de la seconde économie mondiale montrent en effet de plus en plus qu'elles sont capables de sortir des produits d'un standing similaire à celui des IA made in USA. On avait ainsi pu il y a peu être témoin du choc Kimi K3 de Moonshot, et cette semaine, c'est Alibaba qui se met en avant avec son nouveau modèle Qwen3.8-Max.
Qwen3.8-Max, une alternative aux IA d'Anthropic ?
Alibab vient d'officialiser son nouveau modèle IA, Qwen3.8-Max, présenté comme « une nouvelle référence pour le codage et le coworking ». Fort de 2 400 milliards de paramètres, ce nouveau modèle IA afficherait, selon les tests internes d'Alibaba, des performances assez similaires à celles de Gemini 3.1-Pro et GPT-5.6 Sol.
Mieux, il s'approcherait même du must actuellement dans le domaine, Claude Fable 5 (Anthropic), dans des tâches comme le raisonnement multimodal, l'analyse de documents ou bien le codage. Un dernier point qui pourrait être important.
Le modèle sera rendu disponible la semaine prochaine
On sait en effet à quel point les outils IA de codage ont compté pour le décollage d'Anthropic. C'est aussi dans ce domaine qu'Alibaba a voulu impressionner, avec notamment un projet baptisé « oh-my-cli » que Qwen3.8-Max a produit « à partir de zéro et, au cours d'une session de codage autonome s'étalant sur plus de 10 jours ». Le résultat obtenu est disponible sur GitHub.
Et les curieux pourront y accéder rapidement, AliBaba ayant annoncé que « les poids du modèle seront mis à disposition en open source sur Hugging Face et ModelScope la semaine prochaine ». Le modèle va être disponible en exclusivité cette semaine sur QwenCloud. Et nul doute qu'il devrait intéresser avec ses coûts par million de token (2 dollars en entrée, 6 dollars en sortie) bien plus bas que ceux de Fable 5 (10 dollars en entrée, 50 dollars en sortie) et même de Kimi K3 de Moonshot (3 dollars en entrée, 15 dollars en sortie).