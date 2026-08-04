On sait en effet à quel point les outils IA de codage ont compté pour le décollage d'Anthropic. C'est aussi dans ce domaine qu'Alibaba a voulu impressionner, avec notamment un projet baptisé « oh-my-cli » que Qwen3.8-Max a produit « à partir de zéro et, au cours d'une session de codage autonome s'étalant sur plus de 10 jours ». Le résultat obtenu est disponible sur GitHub.

Et les curieux pourront y accéder rapidement, AliBaba ayant annoncé que « les poids du modèle seront mis à disposition en open source sur Hugging Face et ModelScope la semaine prochaine ». Le modèle va être disponible en exclusivité cette semaine sur QwenCloud. Et nul doute qu'il devrait intéresser avec ses coûts par million de token (2 dollars en entrée, 6 dollars en sortie) bien plus bas que ceux de Fable 5 (10 dollars en entrée, 50 dollars en sortie) et même de Kimi K3 de Moonshot (3 dollars en entrée, 15 dollars en sortie).