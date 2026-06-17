Le 16 juin, Tongyi Lab, la division recherche d’Alibaba, a publié la Qwen Robot Suite, sa première suite de modèles d’IA destinée aux robots physiques. Comme vous pouvez le voir dans la publication sur X.com ci-dessous, Tongyi Lab a découpé l’intelligence du robot en trois couches, chacune confiée à un modèle distinct. Pour la navigation, le laboratoire a développé Qwen-RobotNav, un modèle d’analyse spatiale et de calcul de déplacement. Tongyi Lab a conçu Qwen-RobotWorld pour prédire l’évolution d’une scène physique avant toute action mécanique. C’est le modèle vidéo du monde de la suite. Pour l’exécution physique, le laboratoire a développé Qwen-RobotManip sur l’architecture Qwen3.5-4B, un modèle destiné aux bras robotiques.

DAMO Academy, la division recherche de DAMO d’Alibaba, a publié RynnBrain en open source sur GitHub dès février. DAMO Academy l’a bâti sur Qwen3-VL pour doter les robots d'une perception spatiale ancrée dans le monde physique. Alibaba a lancé des tests auprès d'une sélection de clients entreprises d'Alibaba Cloud et c'est tout ce que l’on sait. Pas de nom, pas de méthodologie.