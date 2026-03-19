La liste des géants capables de développer des IA performantes s'allonge encore. Cette fois, c'est Xiaomi qui se prépare à étonner la planète !
Si l'intelligence artificielle comme produit démocratisé a d'abord été le fait des entreprises américaines, comme OpenAI avec ChatGPT ou bien Google et Gemini, les sociétés chinoises ont vite rattrapé leur retard. Pour finir par montrer même qu'elles pouvaient produire des modèles à la hauteur des rivaux américains, comme DeepSeek. Et dans ce pays, c'est le constructeur de smartphones (et de véhicules électriques) Xiaomi, qui pourrait bien émerveiller à son tour.
Un mystérieux modèle IA Hunter Alpha a récemment semé le trouble en ligne
Depuis le 11 mars dernier, les spécialistes de l'intelligence artificielle se posent une question. Qui a donc bien pu mettre au point ce modèle IA appelé « Hunter Alpha », et déposé sur la plateforme API unifiée OpenRouteur sans intégrer pourtant le nom d'un développeur ?
La question se posait d'autant plus que ce modèle anonyme s'est vite avéré incroyablement performant. À ce niveau de réussite, il ne pouvait s'agir que d'un produit d'un des géants déjà installés, et comme il a pu être déterminé que le modèle avait surtout été entraîné avec des données chinoises, beaucoup on pensait que DeepSeek préparait la sortie de son nouveau modèle. À tort !
Xiaomi prépare son modèle MiMo-V2-Pro, un « cerveau » pour agents IA
On vient en effet d'apprendre de la part de Luo Fuli, la chef de l'équipe MiMo de Xiaomi, spécialisée dans l'IA (et anciennement chercheuse chez DeepSeek) qu'il s'agissait de la « première version de test interne de MiMo-V2-Pro ».
Ce modèle devra être utilisé, comme l'indique la même source, comme un « cerveau » pour les agents IA. Dans un autre message sur X, publié ce jeudi, Luo Fuli a annoncé la sortie des version Pro, Omni et TTS de ce modèle, construit pour la nouvelle ère des agents IA. Elle a par ailleurs précisé que lorsque les modèles seront assez stables, ils seront mis en accès open-source.