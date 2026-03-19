Depuis le 11 mars dernier, les spécialistes de l'intelligence artificielle se posent une question. Qui a donc bien pu mettre au point ce modèle IA appelé « Hunter Alpha », et déposé sur la plateforme API unifiée OpenRouteur sans intégrer pourtant le nom d'un développeur ?

La question se posait d'autant plus que ce modèle anonyme s'est vite avéré incroyablement performant. À ce niveau de réussite, il ne pouvait s'agir que d'un produit d'un des géants déjà installés, et comme il a pu être déterminé que le modèle avait surtout été entraîné avec des données chinoises, beaucoup on pensait que DeepSeek préparait la sortie de son nouveau modèle. À tort !