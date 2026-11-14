Elle joue en corset de cuir et porte-jarretelles sur la scène d’un petit club d’humour français, et 110 000 abonnés la suivent sur Instagram. Mais Elyna n’existe pas, et d’autres avatars générés par IA récitent mot pour mot les sketchs de vraies humoristes, de la Marseillaise Salima Passon à l’Américaine Julia Jasunas.
Elyna a été fabriquée de toutes pièces par intelligence artificielle, et franceinfo a repéré sur Instagram et TikTok d’autres fausses humoristes au physique aguicheur, en français et en anglais. Leurs créateurs récupèrent la vidéo d’une vraie comédienne, remplacent son corps par celui d’une jeune femme en tenue suggestive à l’aide d’un logiciel d’IA, puis publient le résultat. Aylen Skye, une blonde en mini-short tout aussi artificielle, a ainsi repris mot pour mot un sketch de Julia Jasunas. Certaines de ces vidéos ont été vues des millions de fois, et leurs auteurs glissent sous chacune un lien vers OnlyFans.
Les faux comptes copient surtout de jeunes humoristes femmes
La blague sert d’appât, et selon Jason Zinoman, critique au New York Times, les auteurs de ces comptes pillent presque uniquement de jeunes humoristes inconnues dont les sketchs parlent de sexe ou de rencontres, et aucun avatar n’imite Dave Chappelle ou une autre vedette masculine du stand-up. La New-Yorkaise Natalie Cuomo, dont les échanges avec le public font souvent le tour des réseaux sociaux, estime entre sept et dix le nombre de ses blagues recopiées. D’après franceinfo, les faux comptes coupent ces sketchs et les sortent de leur contexte, quand ils parlent de drague de rue ou de différence d’âge.
Les avatars copient aussi des humoristes hommes peu connus. Sur Threads, l’Américain George Brett Olson a mis côte à côte l’un de ses passages sur scène et une vidéo de Tiffany Sloane, une humoriste générée par IA qui a réuni environ 375 000 abonnés sur Instagram en moins d’un mois. « L’IA m’a volé ma blague et ma tenue », souligne l’humoriste, qui reproche aussi au compte d’avoir raté sa chute. Les créateurs de Tiffany Sloane renvoient leurs abonnés vers une page OnlyFans.
Sous les vidéos des vraies humoristes, des hommes commentent volontiers leur physique, alors que les avatars ne reçoivent que des compliments, relève franceinfo. Et pour faire connaître leurs spectacles, les humoristes subissent une forte pression pour publier des photos en bikini, note Jason Zinoman. L’Américaine Olga Namer a vu l’une de ses blagues obtenir plus de succès une fois récitée par une IA, et elle a publié une vidéo pour réagir. « Je sais que j’écris bien. Le problème, ce sont mes seins », conclut-elle.
Dans ces vidéos, le public et ses éclats de rire sont eux aussi générés par ordinateur. À lire les commentaires, une bonne partie des spectateurs ne fait pas la différence avec une vraie humoriste, ou bien cela leur est égal.
Instagram n’interdira pas les avatars générés par IA
Plusieurs humoristes copiées ont publié des vidéos pour alerter leurs abonnés. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a répondu sous le compte de l’une d’elles qu’il voulait renvoyer davantage de visiteurs vers les artistes à l’origine des blagues, mais qu’interdire l’IA sur le réseau social était exclu.
Instagram interdit d’usurper l’identité d’une personne, mais pas de reprendre sa blague. Le réseau social retire des Reels et de l’onglet Explorer les comptes qui mettent en scène une personne générée par IA sans le signaler.
Et les humoristes disposent de peu de recours. Une blague est difficile à protéger, et poursuivre le titulaire d’un compte anonyme coûte cher, rappelle franceinfo. Les avatars ont en outre commencé à traduire les blagues volées en français et à s’inviter dans de faux talk-shows de fin de soirée. Le New York Times ignore toujours qui se cache derrière ces faux comptes.