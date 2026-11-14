La blague sert d’appât, et selon Jason Zinoman, critique au New York Times, les auteurs de ces comptes pillent presque uniquement de jeunes humoristes inconnues dont les sketchs parlent de sexe ou de rencontres, et aucun avatar n’imite Dave Chappelle ou une autre vedette masculine du stand-up. La New-Yorkaise Natalie Cuomo, dont les échanges avec le public font souvent le tour des réseaux sociaux, estime entre sept et dix le nombre de ses blagues recopiées. D’après franceinfo, les faux comptes coupent ces sketchs et les sortent de leur contexte, quand ils parlent de drague de rue ou de différence d’âge.

Les avatars copient aussi des humoristes hommes peu connus. Sur Threads, l’Américain George Brett Olson a mis côte à côte l’un de ses passages sur scène et une vidéo de Tiffany Sloane, une humoriste générée par IA qui a réuni environ 375 000 abonnés sur Instagram en moins d’un mois. « L’IA m’a volé ma blague et ma tenue », souligne l’humoriste, qui reproche aussi au compte d’avoir raté sa chute. Les créateurs de Tiffany Sloane renvoient leurs abonnés vers une page OnlyFans.

Sous les vidéos des vraies humoristes, des hommes commentent volontiers leur physique, alors que les avatars ne reçoivent que des compliments, relève franceinfo. Et pour faire connaître leurs spectacles, les humoristes subissent une forte pression pour publier des photos en bikini, note Jason Zinoman. L’Américaine Olga Namer a vu l’une de ses blagues obtenir plus de succès une fois récitée par une IA, et elle a publié une vidéo pour réagir. « Je sais que j’écris bien. Le problème, ce sont mes seins », conclut-elle.

Dans ces vidéos, le public et ses éclats de rire sont eux aussi générés par ordinateur. À lire les commentaires, une bonne partie des spectateurs ne fait pas la différence avec une vraie humoriste, ou bien cela leur est égal.