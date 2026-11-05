Certains coffrets Blu-ray édités par Funimation, spécialiste de l'animation japonaise, étaient accompagnés d'un code permettant de regarder les mêmes films ou épisodes sur smartphone, tablette ou ordinateur, sans avoir besoin du disque. Mais en avril 2024, Funimation a fermé après son intégration à Crunchyroll. Les acheteurs ont conservé leurs Blu-ray, toujours lisibles, mais perdu l'accès aux copies numériques associées, que Crunchyroll n'a pas transférées vers son service.



En France, les amateurs d'animation japonaise ont connu une situation comparable avec Wakanim, également absorbé par Crunchyroll. Lors de sa fermeture en novembre 2023, les épisodes achetés sur la plateforme sont devenus inaccessibles pour ceux qui ne les avaient pas téléchargés. Contrairement à Funimation, il s'agissait toutefois d'achats numériques indépendants de tout disque.