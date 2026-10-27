Sony prépare la fin des jeux sur disque pour les nouvelles sorties PlayStation, retire des films achetés en numérique et abandonne son dernier lecteur Blu-ray 4K au Japon. Pourtant, le géant japonais a encore de bonnes raisons de soutenir le format physique. Derrière ces décisions apparemment contradictoires se cache une logique économique que nous décryptons en vidéo.
Sony tourne-t-il vraiment le dos au Blu-ray ? Notre vidéo décrypte les contradictions apparentes de sa stratégie, les atouts du disque 4K face au streaming et les raisons économiques qui pourraient assurer la survie du format.
Difficile de suivre la stratégie de Sony. D'un côté, PlayStation a annoncé la fin des jeux sur disque à partir de janvier 2028, pour les nouvelles sorties. De l'autre, au Royaume-Uni, la plateforme avait annoncé le retrait de 551 contenus StudioCanal pourtant achetés par ses utilisateurs, à compter du 1er septembre 2026, en raison d'accords de licence arrivés à expiration.
Et comme si cela ne suffisait pas, Sony vient de cesser les expéditions de son dernier lecteur Blu-ray 4K au Japon. Faut-il en conclure que le constructeur souhaite définitivement tourner la page du disque ?
Le Blu-ray 4K résiste, malgré le déclin du physique
Pas si vite. Car si les dépenses consacrées aux DVD et Blu-ray continuent de reculer, le Blu-ray 4K fait figure d'exception. Aux États-Unis, les dépenses consacrées à ce format ont progressé de 12 % en 2025, selon le Digital Entertainment Group, alors que l'ensemble du marché physique reculait de 9,3 %.
Un marché de niche, porté par des cinéphiles attachés à la qualité audiovisuelle, aux éditions collector et à la possession de leurs films. Une dernière notion qui prend tout son sens lorsque des achats numériques peuvent disparaître d'une bibliothèque.
Pourquoi Sony n'a pas intérêt à abandonner le Blu-ray
Sony n'est pas seulement PlayStation. Si sa division jeu vidéo privilégie le numérique, le groupe possède aussi Sony Pictures, fait partie des créateurs du Blu-ray et détient des brevets liés au format. Depuis 2024, il assure également la distribution de films Disney sur supports physiques en Amérique du Nord.
Autrement dit, abandonner la fabrication de lecteurs ne signifie pas nécessairement renoncer aux revenus générés par les disques. Et l'ironie est assez savoureuse : au Japon, la PS5 équipée d'un lecteur optique reste désormais le seul appareil Sony encore commercialisé capable de lire des Blu-ray 4K.
Le Blu-ray 4K pourrait-il devenir le nouveau vinyle du cinéma ? Chiffres du marché, comparaison avec le streaming, intérêts croisés des différentes activités de Sony : on fait le point dans cette nouvelle vidéo.