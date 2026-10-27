Sony n'est pas seulement PlayStation. Si sa division jeu vidéo privilégie le numérique, le groupe possède aussi Sony Pictures, fait partie des créateurs du Blu-ray et détient des brevets liés au format. Depuis 2024, il assure également la distribution de films Disney sur supports physiques en Amérique du Nord.



Autrement dit, abandonner la fabrication de lecteurs ne signifie pas nécessairement renoncer aux revenus générés par les disques. Et l'ironie est assez savoureuse : au Japon, la PS5 équipée d'un lecteur optique reste désormais le seul appareil Sony encore commercialisé capable de lire des Blu-ray 4K.



Le Blu-ray 4K pourrait-il devenir le nouveau vinyle du cinéma ? Chiffres du marché, comparaison avec le streaming, intérêts croisés des différentes activités de Sony : on fait le point dans cette nouvelle vidéo.