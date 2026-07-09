Chez Sony, le support physique ne pèse plus très lourd face aux revenus du PlayStation Store. En annonçant la fin des disques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028, Sony a justifié sa décision par l'évolution des usages, expliquant que les préférences des consommateurs s'éloignent des supports physiques au profit du numérique.

Depuis, les critiques s'accumulent avec des pétitions et des appels à résilier son abonnement PlayStation Plus. Pour certains experts, pourtant, la trajectoire semble déjà tracée. Le disque coûte cher, rapporte moins et laisse moins de contrôle qu'une vente directement réalisée sur la boutique maison.

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La soupe (du numérique) est bonne chez Sony

Interrogé par IGN , l'analyste Serkan Toto ne croit ainsi pas à un recul du géant japonais. « Sony ne reviendra pas sur cette décision », estime-t-il, en rappelant que le fabricant savait très bien à quoi ressemblerait la réaction en ligne. Sa conclusion est encore plus cash : « Le numérique est tout simplement trop lucratif. » Pour lui, le groupe attend simplement que l'orage passe.

Son calcul est simple. Même si 500 000 abonnés PlayStation Plus annulaient leur abonnement pour protester, cela ne représenterait qu'environ 1% d'une base estimée à 50 millions de clients. Pas vraiment de quoi faire trembler une stratégie industrielle déjà engagée.