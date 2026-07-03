Il fallait donc que la PlayStation entre dans le débat politique de l’élection présidentielle de 2027. Après l’annonce de Sony, qui doit tourner la page des disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028, Jean-Luc Mélenchon a réagi sur X. Le candidat de La France insoumise à la présidentielle y dénonce un monde où les joueurs paieraient « sans jamais rien posséder » et promet d’ouvrir « le chantier en 2027 », rappelant au passage que « les joueuses et joueurs aussi ont des droits ».

Sur le fond, difficile de lui donner tort. C’est même précisément le problème que nous pointions hier : avec le tout-dématérialisé, un jeu devient de moins en moins un objet que l’on achète, prête, revend ou conserve, et de plus en plus un simple droit d’accès, suspendu à un compte, une boutique et des conditions d’utilisation.

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Une bonne question, mais un peu tard

Le problème, c’est que cette prise de parole arrive au moment où le train a déjà quitté la gare. La décision de Sony n’est pas une lubie locale que l’on corrigera par un amendement bien placé. C’est un mouvement mondial, industriel, amorcé depuis des années par l’explosion des ventes numériques, les consoles sans lecteur et les marges beaucoup plus confortables des boutiques en ligne.