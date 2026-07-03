Dietmar Tanzer, président de Sony DADC, la division fabrication de disques du groupe, a confié à la chaîne autrichienne ORF Salzburg que l’usine de Thalgau produit actuellement 600 000 disques par jour, dont la moitié destinée à la PlayStation. D’ici 2028, ce volume chutera à seulement 10 % de sa capacité actuelle. Face à cette baisse drastique, Sony a prévu de reconvertir l’intégralité des 300 salariés du site vers la fabrication de microlentilles optiques.

Thalgau n’est pas une usine parmi d’autres : elle abrite le siège de la division disque de Sony et constitue son unique site de production entièrement détenu encore en activité. Le groupe a longtemps fabriqué ses disques aux États-Unis, d’abord à Terre Haute dans l’Indiana, puis dans le New Jersey. Cette dernière usine a fermé en 2011, avant que l'intégralité de la production américaine ne soit transférée vers l’Autriche en 2022. Le site de Terre Haute s’est depuis reconverti dans l’assemblage de phares pour l’industrie automobile.

Cette bascule ne date donc pas d’hier. Une vidéo tournée en coulisses dès décembre 2024 montrait déjà l'usine autrichienne s’essayer à la fabrication de microlentilles, ces composants optiques miniatures capables d’accueillir jusqu’à 60 micro-optiques sur un seul disque, un support qui n’a donc pas totalement disparu du processus.