On l’enterre depuis des années, mais il refuse décidément de disparaître. À l’heure où tout ou presque passe par le streaming, le Blu-ray continue de survivre dans un coin du salon, porté par une communauté de cinéphiles, de collectionneurs et d’amateurs de belles éditions.
Ces derniers jours, un chiffre spectaculaire a relancé le débat : un fabricant spécialisé dans les supports physiques affirme avoir vu ses commandes de Blu-ray grimper de plus de 10 000 % en huit à dix ans. De quoi donner envie de parler du retour en force du disque physique. Sauf qu’il faut évidemment prendre cette donnée avec précaution : elle concerne un acteur précis du marché, sur une période longue, avec une forte part de Blu-ray Audio, et ne signifie pas que le Blu-ray vidéo est soudainement redevenu un produit grand public.
Sponsorisé
Des couleurs plus réalistes, des mouvements plus fluides, une meilleure lisibilité en pleine journée et un son plus immersif. Avec les TV RGB MiniLED, Hisense, partenaire officiel, vous fait vivre la Coupe du Monde comme si vous y étiez !
Sponsorisé
Le streaming a gagné, mais il a aussi créé ses frustrations
Ce qui se passe est sans doute plus subtil. Le Blu-ray ne revient pas vraiment comme le DVD des années 2000. Il ne va pas redevenir le support par défaut du film à la maison. En revanche, il est en train de prendre une autre place : celle d’un objet premium, presque patrimonial, un peu comme le vinyle dans la musique.
Le parallèle est assez évident. Personne ne pense sérieusement que le vinyle va remplacer Spotify, Apple Music ou Deezer. Pourtant, il existe, il se vend, il s’expose, il se collectionne. Le Blu-ray 4K suit une trajectoire comparable. Il ne concurrence pas Netflix, Disney+ ou Prime Video sur la facilité d’usage, mais il répond à d’autres envies : posséder vraiment un film, profiter d’une meilleure qualité d’image et de son, conserver une œuvre sans dépendre d’un catalogue mouvant.
Car le streaming, à force de devenir incontournable, a aussi fini par agacer. Les prix augmentent, les formules se complexifient, la publicité revient, les catalogues changent sans prévenir et certains films disparaissent parfois du jour au lendemain. Même l’achat numérique garde une part d’ambiguïté, car on achète surtout un droit d’accès.
Un marché de passionnés, pas un retour de masse
C’est là que le Blu-ray retrouve du sens. Pas pour tout le monde, évidemment. Pour beaucoup d’utilisateurs, le streaming restera plus simple, plus rapide et largement suffisant. Mais pour les amateurs de cinéma, les possesseurs de belles installations home cinéma ou ceux qui veulent exploiter leur TV OLED ou MiniLED autrement qu’avec un flux souvent trop compressé, le disque garde de vrais arguments.
Le marché le montre d’ailleurs à sa manière : ce sont surtout les éditions collector, les steelbooks et les Blu-ray 4K qui tirent leur épingle du jeu. Moins un retour nostalgique qu’une montée en gamme. Comme le vinyle, il n’est plus indispensable au quotidien, mais il garde une valeur que le streaming ne peut pas vraiment offrir. Autrement dit, non, le Blu-ray ne ressuscite pas vraiment. Il change de statut. Et dans un monde où le streaming promet l’abondance tout en retirant sans cesse des œuvres de ses rayons, posséder un disque commence presque à ressembler à un petit luxe.