Squeak

C’est simple : c’est physique, c’est quelque chose que l’on possède chez soi, entre ses mains. Cela peut devenir un objet de collection qui peut prendre de la valeur dans quelques années… Chose qui est impossible avec le dématérialisé. Avoir une copie physique c’est aussi une question de philosophie : on a un son immortalisé sur un support là où des plateformes pourraient fermer ou modifier leur catalogues.

Et certains ont des collections énormes, comme le DJ Carl Cox qui posséderait plus de 150.000 disques vinyle selon certaines sources.