Les habits ne sont plus les seuls types de produits recherchés sur Vinted. Si vous n'utilisez plus votre iPod et que votre Nintendo 3DS prend la poussière, la plateforme spécialisée dans la seconde main va peut-être vous encourager à vous en séparer et, peut-être, vous permettre d'arrondir vos fins de mois.
Si les chaussures et les vêtements demeurent (et de loin) parmi les articles les plus recherchés sur Vinted, une catégorie n'a pas encore dit son dernier mot. La tech, officiellement introduite sur la plateforme en fin d'année 2024 via la rubrique « Électronique », semble conquérir de plus en plus d'utilisateurs de la plateforme, vendeurs comme acheteurs. Pour preuve, les objets technologiques vintage connaissent un véritable retour en grâce. L'occasion enfin de vous séparer de cet objet qui traîne dans vos placards depuis trop longtemps ? Peut-être bien.
Vinted : la tendance « 2026 is the new 2016 » se confirme
Une PlayStation 3 ? Un iPhone d'ancienne génération ? Une paire d'écouteurs filaires que vous n'utilisez plus ? Vous avez probablement (mais si, vérifiez bien) un objet qui pourrait faire le bonheur d'un utilisateur sur Vinted. En effet, la plateforme a récemment communiqué des données intéressantes liées à la popularité des objets électroniques. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la demande ne se concentre pas uniquement sur les produits récents.
Les recherches effectuées par les utilisateurs sur Vinted entre janvier 2025 et janvier 2026 ont démontré un étonnant regain d'intérêt pour les objets techs issus d'une autre époque. À titre d'exemple, l'engouement pour les modèles d'iPhone de quatrième et cinquième génération sur Vinted a triplé en l'espace d'une année seulement (+271 % de recherches). De même pour les iPod dont les recherches ont progressé de 175 %.
Les utilisateurs veulent un retour à la simplicité
Il n'y a pas que les vieilleries de la marque à la pomme qui séduisent à nouveau les acheteurs. Les anciens BlackBerry à clavier reviennent sur le devant de la scène sur Vinted (+106 % de recherches), tout comme les écouteurs filaires (+249 %). Enfin, les consoles de jeu ont elles aussi la cote : la Nintendo 3DS, rétrocompatible avec les cartouches Nintendo DS (pour celui ou celle qui voudrait s'en procurer une en 2026), a vu ses recherches bondir de 64 % en un an.
S'il s'agit, rappelons-le, de « recherches » et non de ventes à proprement parler, cela démontre malgré tout un regain d'intérêt pour les objets technologiques des années 2010. Pour expliquer cette tendance, la plateforme fait état, dans son communiqué, d'un « retour vers des objets plus simples, robustes et identifiables, à contre-courant de la surenchère technologique ».
