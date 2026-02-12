Une PlayStation 3 ? Un iPhone d'ancienne génération ? Une paire d'écouteurs filaires que vous n'utilisez plus ? Vous avez probablement (mais si, vérifiez bien) un objet qui pourrait faire le bonheur d'un utilisateur sur Vinted. En effet, la plateforme a récemment communiqué des données intéressantes liées à la popularité des objets électroniques. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la demande ne se concentre pas uniquement sur les produits récents.

Les recherches effectuées par les utilisateurs sur Vinted entre janvier 2025 et janvier 2026 ont démontré un étonnant regain d'intérêt pour les objets techs issus d'une autre époque. À titre d'exemple, l'engouement pour les modèles d'iPhone de quatrième et cinquième génération sur Vinted a triplé en l'espace d'une année seulement (+271 % de recherches). De même pour les iPod dont les recherches ont progressé de 175 %.