Un mot du profil avancé dans l'étude. Ce sont les jeunes qui mènent la danse de l'achat d'occasion en ligne, puisque 91% des moins de 34 ans les plébiscitent, contre seulement 56% des plus de 55 ans. On assiste ici à une sorte de fracture générationnelle, qui est le signe d'un rapport à la propriété et à la consommation en pleine mutation. Les millennials et la génération Z, sensibles aux enjeux environnementaux, façonnent un nouveau modèle économique.