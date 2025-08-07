Fixez un prix attractif. Sur Vinted, la concurrence est forte et le moindre euro en moins peut faire la différence. Regardez combien se vendent des articles similaires. Ajustez votre prix en conséquence pour ne pas rester bloqué. Vous pouvez aussi faire une offre de réduction si un acheteur a ajouté votre article dans ses favoris. Ce petit geste peut déclencher la vente.

Répondez rapidement aux messages. Les acheteurs cherchent des réponses dans les heures qui suivent. Si vous tardez, vous risquez de les perdre. Après la vente, envoyez le colis au plus vite, idéalement dans les 24 heures. Proposez plusieurs points relais pour faciliter la réception. Ce professionnel met toutes les chances de son côté.

Soignez l’emballage. Un paquet propre, bien fermé et soigné fait plaisir. Il témoigne de votre sérieux. Récupérez des cartons ou achetez des enveloppes plastifiées solides. Vous éviterez qu’un colis arrive froissé, ce que personne ne veut. Vous pouvez glisser un petit cadeau, comme un bijou ou un foulard. C’est une astuce efficace pour recevoir une bonne évaluation, même si la vente n’a pas été parfaite.

Les évaluations positives augmentent votre visibilité. Une fois que vous avez environ dix avis bons ou excellents, vos annonces montent dans les résultats. Ça attire plus d’acheteurs. Travaillez donc votre relation client en restant courtois et réactif.

Coupez les publicités pendant vos absences. Si vous partez en vacances, indiquez votre indisponibilité. Cela évite des ventes annulées à cause de retards d’expédition.

Vinted rassemble des millions d’utilisateurs. Pour vendre vite, une stratégie basée sur la qualité des informations et un service réactif aide vraiment.

Si vous avez envie d’aller plus loin, Vinted propose des options payantes comme le Boost. Elles donnent un coup de projecteur sur vos annonces. Mais ce genre d’outil ne vous aidera vraiment qu’une fois que vous aurez maîtrisé les bases.