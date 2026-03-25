La cassette audio n’a visiblement pas dit son dernier mot. Preuve en est avec Maxell, qui dégaine un nouveau baladeur… À mi-chemin entre (avant) hier et aujourd’hui.
À l'instar des disques vinyles avant elles, nos bonnes vieilles cassettes audio connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt inattendu. Un retour en grâce porté principalement par celles et ceux qui ont connu l’époque de la musique analogique, mais aussi par une nouvelle génération, élevée au tout-numérique, mais néanmoins curieuse de cette musique au format physique.
La K7 également de retour chez Maxell
Aussi, voir réapparaître du matériel dédié n’a finalement rien d’anodin. La cassette, longtemps reléguée au rang de relique, redevient une forme d’objet culturel, et si les bruits mécaniques et autres bandes qui s’emmêlent semblaient dépassés il y a peu, tout cela participe aujourd’hui à une expérience d’écoute plus authentique.
Il y a quelques semaines, c’est la marque française We Are Rewind qui, après avoir lancé une gamme de walkman, se chargeait de ressusciter une autre icône des années 80, à savoir le ghettoblaster à cassette.
C’est dans cet esprit que Maxell a décidé de relancer la machine, avec un nouveau lecteur de cassettes (walkman). Déjà disponible au Japon, le baladeur se lance à l’international, avec toujours un design très sobre, sans fioritures, mais aussi (et surtout ?) l’intégration du Bluetooth 5.4.
De quoi écouter ses vieilles K7, mais avec des écouteurs sans fil, et faire cohabiter finalement deux époques que tout semble pourtant opposer.
Les années 80 oui, mais modernisées
Avec son baladeur MXCP-P100, Maxell assume pleinement le côté rétro, tout en y injectant une dose bienvenue de modernité pour répondre aux usages actuels. Exit les traditionnelles piles, l’appareil embarque une batterie rechargeable offrant jusqu’à une dizaine d’heures d’autonomie, avec une recharge assurée via USB-C.
La connectique suit la même logique hybride. Les puristes pourront toujours brancher un casque via la prise jack 3,5 mm, tandis que les utilisateurs plus contemporains auront donc la possibilité d’appairer leurs écouteurs sans fil grâce au Bluetooth 5.4, afin de concilier confort d’utilisation et attachement aux supports d’antan.
Côté design, en revanche, Maxell reste fidèle à l’esthétique d’origine. Le lecteur adopte une interface résolument classique, avec ses boutons physiques dédiés à la lecture, à l’avance et au retour rapides, sans oublier la touche Stop. Une molette permet d’ajuster le volume à l’ancienne, tandis qu’un clip offre la possibilité de fixer fièrement l’appareil à la ceinture.
Proposé à 89 euros, le Wireless Cassette Player bénéficie actuellement d’une remise de 20%, le ramenant aux alentours de 69 euros.