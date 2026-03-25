C’est dans cet esprit que Maxell a décidé de relancer la machine, avec un nouveau lecteur de cassettes (walkman). Déjà disponible au Japon, le baladeur se lance à l’international, avec toujours un design très sobre, sans fioritures, mais aussi (et surtout ?) l’intégration du Bluetooth 5.4.

De quoi écouter ses vieilles K7, mais avec des écouteurs sans fil, et faire cohabiter finalement deux époques que tout semble pourtant opposer.