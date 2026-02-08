Que ce soit à l’écoute de cassettes, mais aussi via une connexion filaire ou en Bluetooth, l’appareil s’appuie sur quatre haut-parleurs hi-fi (deux woofers pour les basses et deux tweeters à dôme souple pour la clarté des voix et des aigus) délivrant une puissance totale annoncée de 104 watts. Pas de lecteur CD ici toutefois.

La marque promet également l’intégration de diverses technologies dédiées à la réduction de la distorsion, une égalisation visant une signature sonore naturelle propre à We Are Rewind, ainsi qu’une fonction de spatialisation destinée à élargir l’image stéréo et renforcer l’immersion.