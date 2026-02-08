Après avoir relancé le bon vieux Walkman à cassettes, la marque française We Are Rewind commercialise désormais son Blaster Curtis GB-001, qui rend hommage cette fois aux imposants ghettoblasters (ou boombox) des années 90.
Ces dernières années, We Are Rewind s’est donné pour mission de raviver le magnétisme et le romantisme de la cassette audio. Pour y parvenir, le groupe s’est entouré d’ingénieurs français cumulant plus de quarante ans d’expertise dans l’analogique (chez Thomson notamment), et a noué un partenariat avec ORA, spécialiste du développement de matériel audio haut de gamme. L’ambition était claire : concevoir un baladeur cassette premium, au design sobre et épuré, directement inspiré des premiers Walkman de Sony.
Après le retour du walkman…
Après avoir lancé ses « Cassette Player WE-001 », des baladeurs K7 au style vintage, mais néanmoins truffés de modernité (batterie, connectivité Bluetooth, etc.), la société a décidé de se pencher sur un autre monument de l'audio des années 80/90 : le ghettoblaster.
Aussi appelé Boombox, ce lecteur radio-cassette portable permettait d’écouter la FM comme ses cassettes préférées, puis les CD dès les années 1990.
Puissante, nomade et reconnaissable à sa poignée, elle a marqué toute une génération en se plaçant comme une véritable icône de la culture urbaine, du hip-hop, et plus globalement du mouvement breakdance qui a animé les quartiers populaires américains.
… We Are Rewind se la joue ghettoblaster, avec Curtis !
Avec son « Blaster Curtis GB-001 », We Are Rewind titille évidemment la fibre nostalgique, mais ambitionne également d’offrir une restitution stéréo de haut niveau, portée « par une scène sonore large et équilibrée ».
Que ce soit à l’écoute de cassettes, mais aussi via une connexion filaire ou en Bluetooth, l’appareil s’appuie sur quatre haut-parleurs hi-fi (deux woofers pour les basses et deux tweeters à dôme souple pour la clarté des voix et des aigus) délivrant une puissance totale annoncée de 104 watts. Pas de lecteur CD ici toutefois.
La marque promet également l’intégration de diverses technologies dédiées à la réduction de la distorsion, une égalisation visant une signature sonore naturelle propre à We Are Rewind, ainsi qu’une fonction de spatialisation destinée à élargir l’image stéréo et renforcer l’immersion.
Côté interface, on retrouve évidemment de nombreux boutons physiques ici, pour gérer le volume sonore, choisir sa source ou encore les boutons de contrôle de lecture, sans oublier deux VU-mètres pour afficher le niveau de signal audio.
Pensé pour animer les soirées, l’appareil entend aussi transformer n’importe quel espace en véritable scène improvisée. Il dispose pour cela d’une entrée micro pour le karaoké, ainsi que d’une entrée dédiée aux instruments, permettant par exemple de brancher une guitare et d’utiliser le système comme amplificateur.
Prix et disponibilité
Le ghettoblaster Curtis signé We Are Rewind affiche un poids de 6,8 kg sur la balance, et est animé par une batterie rechargeable de 3 000 mAh (pour une autonomie de 15 heures environ). Comptez 449€ pour vous offrir ce (gros) morceau de nostalgie audio.